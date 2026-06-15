Γιώργος Αλκαίος: «Μεγάλωσα χωρίς μαμά, οι απαντήσεις δε με ικανοποίησαν»

Τι είπε για τη δημιουργία οικογένειας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πώς πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Γιώργος Αλκαίος ο οποίος μεσουρανούσε τη δεκαετία του ‘90 με τις επιτυχίες “ Όλα τα πέταξα”, “Τι, τι”, “Σημάδι”, “Δυο μαρμάρινα φιλιά” και άλλα πολλά τραγούδια.

O Γιώργος Αλκαίος/ φωτογραφία από NDP

O Γιώργος Αλκαίος/ φωτογραφία από NDP

Γιώργος Αλκαίος: «Ο πατέρας μου με έκλεψε από την Αμερική»


Ο τραγουδιστής είπε στο Happy Day πώς μεγάλωσε χωρίς μητέρα και όταν μεγάλωσε ζήτησε κάποιες απαντήσεις γι’ αυτό, που όμως δε τον ικανοποίησαν.

Γιώργος Αλκαίος/ φωτογραφία από NDP

Γιώργος Αλκαίος/ φωτογραφία από NDP

«Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Τις απαντήσεις μου τις πήρα σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα σκέφτεσαι τόσο. Όταν πέρασαν τα χρόνια ζήτησα τις απαντήσεις μου αλλά δεν με ικανοποίησαν. Αυτό είναι και ο λόγος που προσπάθησα να το λύσω όλο αυτό. Η γιαγιά μου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Κάλυπτε όλη την απουσία, δεν μπορούσε να καταλάβω ότι μου έλειπε κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

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Ο ίδιος, όπως είπε στην ίδια συνέντευξη, θεωρεί πως ένα παιδί φέρει ευθύνη και άγχος, και πως αν δεν μπορεί κάποιος να αντέξει κάποια πράγματα ας μην κάνει οικογένεια.


«Εγώ συνειδητοποίησα νωρίς ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Σκέφτομαι όλους αυτούς που έχουν παιδιά και την αγωνία που έχουν, με πιάνει στρες. Βλέπεις πράγματα έξω και σκέφτεσαι “πώς θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο;”» επεσήμανε. 


Ο Γιώργος Αλκαίος που επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του single «Πάλι», σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφερθεί και στον μπαμπά του, τον γνωστό σε όλους τραγουδιστή Γιάννη Βασιλείου του οποίου την επιτυχία “Μπες μες το καμπριολέ” όλοι τραγουδήσαμε. 

O Γιάννης Βασιλείου, τραγουδιστής και μπαμπάς του Γιώργου Αλκαίου/ φωτογραφία από NDP

O Γιάννης Βασιλείου, τραγουδιστής και μπαμπάς του Γιώργου Αλκαίου/ φωτογραφία από NDP


Όπως δήλωσε, ο πατέρας του,  τον έκλεψε από την Αμερική και τον έφερε στην Ελλάδα.

«Με έκλεψε, αυτό. Απαγωγή, κανονικά! Kidnapping. Με πλαστό διαβατήριο κανονικά. Και μόλις περάσανε τα σύνορα Αμερικής – Ευρώπης ήταν ήσυχος. Μετά είχαμε άλλα. Ήρθαν απ’ την αμερικανική πρεσβεία, δικαστήρια…»

Μάλιστα στο podcast της Νάνσυς Παραδεισανού είπε πως τη μητέρα του την ανακάλυψε σε ηλικία 15 ετών και πως είναι μάνα του βιολογική αλλά μάνα όχι.

«Τη μητέρα μου την ανακάλυψα εγώ ουσιαστικά σε ηλικία 15 χρονών. Δεν ήταν η μάνα μου… βιολογική μάνα, ναι, οκ. Δεν είχαμε καμία σχέση» εξομολογήθηκε.  


 

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