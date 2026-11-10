Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτή είναι η ουσία που σκότωσε τον τραγουδιστή

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

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Θάνατος Μαζωνάκη: Αυτή είναι η ουσία που σκότωσε τον τραγουδιστή
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Η προποφόλη φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης, η οποία ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνέβαλαν στον θάνατο του τραγουδιστή και άλλες ουσίες.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αλληλεπίδραση ουσιών στο μικροσκόπιο των ειδικών

Τα αποτελέσματα της επίσημης εξέτασης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν το MEGA και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, συμφωνούν με τα ευρήματα αντίστοιχης ανάλυσης που είχε πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό εργαστήριο.

H προποφόλη φέρεται να είναι η ουσία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

H προποφόλη φέρεται να είναι η ουσία που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η ποσοτική τοξικολογική ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου, στη Θεσσαλονίκη.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατροπή με τις ποσότητες των ουσιών στις τοξικολογικές

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, η προποφόλη φέρεται να είναι η ουσία που έπαιξε καθοριστικό λόγο στον θάνατο του καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη ουσία του φέρεται να του χορηγήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η προποφόλη είναι ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον για την πρόκληση και τη διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής.

Οι ειδικοί ερευνούν αν υπήρξε αλληλεπίδραση της προποφόλης με άλλες ουσίες που ενδεχομένως να είχε πάρει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Οι ειδικοί ερευνούν αν υπήρξε αλληλεπίδραση της προποφόλης με άλλες ουσίες που ενδεχομένως να είχε πάρει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Θάνατος Μαζωνάκη: Δε βρέθηκε αδρεναλίνη στις τοξικολογικές

Παρά τα πρώτα ευρήματα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε συνέργεια με άλλες ουσίες που ενδεχομένως είχε λάβει νωρίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν περαιτέρω επιστημονική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί ζητήθηκε συμπληρωματικό πόρισμα

Τα αποτελέσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης εστάλησαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»

Ωστόσο, ο αρμόδιος ιατροδικαστής, κ. Καλόγρηας, ζήτησε από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης πρόσθετη ανάλυση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που διαδραμάτισε κάθε ουσία στον μηχανισμό του θανάτου.

Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί εάν η προποφόλη αποτέλεσε από μόνη της τον καθοριστικό παράγοντα ή εάν η δράση της ενισχύθηκε από τον συνδυασμό με άλλες ουσίες.

Η προποφόλη χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά την πλασμαφαίρεση

Η προποφόλη χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Θάνατος Μαζωνάκη: Πότε αναμένεται η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»

Η ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εξετάσεων θεωρείται απαραίτητη για τη σύνταξη της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης και την οριστική αποσαφήνιση των συνθηκών και του μηχανισμού θανάτου του τραγουδιστή.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα δεν αποτελούν το σύνολο της τελικής ιατροδικαστικής αξιολόγησης.

Τα επόμενα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τη συμβολή της προποφόλης και των υπόλοιπων ουσιών, ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τι συνέβη.

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ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ
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