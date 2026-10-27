Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»

Τι αναφέρει το πόρισμα του κ. Φιτσιάλου μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.10.26 , 14:00 Η παγίδα της διαλειμματικής νηστείας για το γυναικείο σώμα
27.10.26 , 13:47 Ζήνα Κουτσελίνη: Ζήτησε συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά - «Σε στεναχώρησα»
27.10.26 , 13:35 Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
27.10.26 , 13:32 Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
27.10.26 , 13:00 Η Μαντάμ Σούρα είδε στο μέλλον μας… 2 iPhone Duo!
27.10.26 , 12:59 «Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
27.10.26 , 12:43 Ζέτα Θεοδωρακοπούλου: «Ποτέ μέσω του φύλου μου δε διεκδίκησα ένα ρεπορτάζ»
27.10.26 , 12:41 Αλλάζει πρόσωπο η Oxford Street: Κλείνει για τα αυτοκίνητα
27.10.26 , 12:26 Συνταγή για γλυκό με φρουτένια γεύση: Φτιάξτε apple crumble
27.10.26 , 12:20 Λάρισα: Τρένο περνά σιδηροδρομική διάβαση με τη μπάρα ανεβασμένη - Βίντεο
27.10.26 , 12:06 Ξέρεις τι είναι το tantouring;,το κόλπο για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο;
27.10.26 , 12:02 GNTM: «Στεναχωρήθηκα, αλλά προχωράμε», είπε η Παναγιώτα που αποχώρησε
27.10.26 , 12:00 10 tips για να οργανώσετε την ντουλάπα σας και να βρίσκετε τι να φορέσετε
27.10.26 , 11:57 Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
27.10.26 , 11:44 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αιτία θανάτου του είναι η «φαρμακευτική δηλητηρίαση»
Παπακωνσταντίνου:Η κατάσταση της υγείας του μετά τη νοσηλεία στο νοσοκομείο
«Έληξε το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1, δεν ήθελα να συνεχίσουμε»
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
«Το MEGA πρότεινε στη Φαίη Σκορδά να κάνει κάτι άλλο και το αρνήθηκε»
Διονύσης Φερεντίνος: Έρευνα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου
Market Pass 2026: Έως 1.000 ευρώ στην πρώτη πληρωμή - Πότε θα δοθούν
Άννα Βίσση - Δήμητρα Κούστα: Chic εμφανίσεις σε βραδινή έξοδο στο Μαρόκο
Φοίβος Παπαδάκης: «Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες η εργαστηριακή έρευνα έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της έχουν διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα συντάξει το τελικό πόρισμα για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. 

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», το πιθανό συμπέρασμα που αναμένεται να εξεταστεί είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Το νέο υπόμνημα του γιατρού - Τι λέει για τη σύζυγό του

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης του κ. Φιτσιάλου έχουν, σύμφωνα με την εκπομπή, διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή κ. Μπουζιάνη, ο οποίος αναλαμβάνει την αξιολόγησή τους μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα ευρήματα.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη καθώς, οι τοξικολογικές εξετάσεις καταγράφουν τις ουσίες και τις συγκεντρώσεις τους, ενώ η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση απαιτεί συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης.

Αποκάλυψη Star: Τα sms γιατρού και αναισθησιολόγου - Της ζητούσε μιδαζολάμη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη, οι ουσίες που εντόπισε ο κ. Φιτσιάλος είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, το αντίθετο της μιδαζολάμης. Η παρουσία της τελευταίας ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται και από τα δύο εργαστήρια που έχουν κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η τοξικολογική ανάλυση και ο ρόλος του ιατροδικαστή

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος εξήγησε τη σημασία των εργαστηριακών δεδομένων για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Όπως ανέφερε, οι ειδικοί των εργαστηρίων παρέχουν στοιχεία για τις ουσίες που ανιχνεύονται και τις συγκεντρώσεις τους. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής καλείται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προκειμένου να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

Μαζωνάκης: Τι μαρτυρούν οι ουσίες που βρέθηκαν - Ο Γ. Φιτσιάλος εξηγεί

Ο ίδιος επισήμανε ότι η αναφορά σε φαρμακευτική δηλητηρίαση θα μπορούσε να συνδέεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμάκων ή με αλληλεπιδράσεις μεταξύ ουσιών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ερωτήματα για τις ποσότητες των ουσιών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν προς διευκρίνιση αφορά στις ποσότητες των ουσιών που εντοπίστηκαν. Όπως επεσήμανε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης η ποσοτική ανάλυση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Γιώργος Μαζωνάκης: Tι «δείχνουν» οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Η παρουσία μιας φαρμακευτικής ουσίας δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί η επίδρασή της στον οργανισμό. Χρειάζεται να εξεταστούν η συγκέντρωσή της, η πιθανή συνδυαστική δράση με άλλες ουσίες και τα υπόλοιπα ιατρικά και ιατροδικαστικά δεδομένα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Με Περηφάνεια Η Μαθητική Παρέλαση Της 28ης
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Λάρισα: Τρένο Περνά Σιδηροδρομική Διάβαση Με Μπάρα Σηκωμένη
Ελλαδα
Λάρισα: Τρένο περνά σιδηροδρομική διάβαση με τη μπάρα ανεβασμένη - Βίντεο
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές Καταιγίδες Την 28η Οκτωβρίου
Ελλαδα
Καιρός: «Red Code» για την 28η Οκτωβρίου - Ακυρώνονται μαθητικές παρελάσεις
ΗΣΑΠ: Έπεσε Άτομο Από Πεζογέφυρα Στον Άγιο Νικόλαο
Ελλαδα
Άγιος Νικόλαος: Σώος ο άνδρας που έπεσε από την πεζογέφυρα του ΗΣΑΠ
Βαγγέλης Λιόλιος: Αρνείται τις 49 κατηγορίες για το μπάσκετ
Ελλαδα
Βαγγέλης Λιόλιος: «Θέλουν να με εξοντώσουν, η αλήθεια δε φοβάται τίποτα»
Pizza Fan: Τρία Σενάρια Για Το Μέλλον Των Εργαζομένων
Ελλαδα
Pizza Fan: Τρία σενάρια για το μέλλον των εργαζομένων - Τι είπε η Κεραμέως
Χωριάτικο: Οι 520 Εταιρίες & Η Έρευνα Για Τα 120 Εκατ. Ευρώ
Ελλαδα
Χωριάτικο: Έρευνα σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο - Πώς δρούσε το δίκτυο
Basketgate: Τέσσερις προφυλακίσεις και εκλογές στην ΕΟΚ
Ελλαδα
Basketgate: Τέσσερις προφυλακίσεις και δύο «βραχιολάκια»
Pizza Fan: Αποκαλυπτικοί Διάλογοι Για Τις Απάτες
Ελλαδα
Pizza Fan: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» τους εμπλεκόμενους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top