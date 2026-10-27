Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες η εργαστηριακή έρευνα έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της έχουν διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα συντάξει το τελικό πόρισμα για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», το πιθανό συμπέρασμα που αναμένεται να εξεταστεί είναι η φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης του κ. Φιτσιάλου έχουν, σύμφωνα με την εκπομπή, διαβιβαστεί στον ιατροδικαστή κ. Μπουζιάνη, ο οποίος αναλαμβάνει την αξιολόγησή τους μαζί με τα υπόλοιπα διαθέσιμα ευρήματα.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη καθώς, οι τοξικολογικές εξετάσεις καταγράφουν τις ουσίες και τις συγκεντρώσεις τους, ενώ η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση απαιτεί συνεκτίμηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη, οι ουσίες που εντόπισε ο κ. Φιτσιάλος είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, το αντίθετο της μιδαζολάμης. Η παρουσία της τελευταίας ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται και από τα δύο εργαστήρια που έχουν κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η τοξικολογική ανάλυση και ο ρόλος του ιατροδικαστή

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος εξήγησε τη σημασία των εργαστηριακών δεδομένων για τη διαμόρφωση του τελικού συμπεράσματος.

Όπως ανέφερε, οι ειδικοί των εργαστηρίων παρέχουν στοιχεία για τις ουσίες που ανιχνεύονται και τις συγκεντρώσεις τους. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής καλείται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προκειμένου να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η αναφορά σε φαρμακευτική δηλητηρίαση θα μπορούσε να συνδέεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμάκων ή με αλληλεπιδράσεις μεταξύ ουσιών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ερωτήματα για τις ποσότητες των ουσιών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν προς διευκρίνιση αφορά στις ποσότητες των ουσιών που εντοπίστηκαν. Όπως επεσήμανε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης η ποσοτική ανάλυση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η παρουσία μιας φαρμακευτικής ουσίας δεν αρκεί από μόνη της για να προσδιοριστεί η επίδρασή της στον οργανισμό. Χρειάζεται να εξεταστούν η συγκέντρωσή της, η πιθανή συνδυαστική δράση με άλλες ουσίες και τα υπόλοιπα ιατρικά και ιατροδικαστικά δεδομένα.