Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι Αρχές φαίνεται να ερευνούν για την προμήθεια της μιδαζολάμης στην κατηγορούμενη γιατρό, την αναισθησιολόγο που συνεργαζόταν μαζί της. Το Star αποκαλύπτει τον διάλογο που είχαν μέσω μηνυμάτων οι δύο γυναίκες, επτά ημέρες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή επτά ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης «σβήσει» στο ιατρείο της Καρνεάδου, η κατηγορούμενη γιατρός επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων με την αναισθησιολόγο και της ζητά μιδαζολάμη, την πρώτη κατασταλτική ουσία που χορήγησε στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Το Star αποκαλύπτει όλο τον διάλογο που είχαν:

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ: Καλημέρα, Μ... μου. Να στείλω άνθρωπο, κάποιον να του δώσεις μιδαζολάμη, που δεν έχω καθόλου;

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ: Οκ, Ι... μου.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ: Χίλια ευχαριστώ. Τι ώρα;

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ: 10 με 11.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ: Οκ. Θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γ....

Από το μήνυμα φαίνεται να προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα:

Η γιατρός ζητά τη μιδαζολάμη σαν κάτι απλό, και δεν δίνει καμία εξήγηση στην αναισθησιολόγο, σαν να είναι κάτι που έχουν ξανακάνει

Χρησιμοποιούν και οι δύο κτητική αντωνυμία, κάτι που δείχνει οικειότητα και σχέση μεταξύ τους.

«Μια οικειότητα στην προμήθεια των φαρμάκων, που δείχνει ίσως τον δρόμο που ακολούθησαν τα αναισθητικά και τα αντίδοτα και έφτασαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου» αναφέρει ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης.

Προκύπτουν, όμως, και ερωτήματα:

Η αναισθησιολόγος δεν ξέρει ότι η μιδαζολάμη απαγορεύεται σε ιδιωτικά ιατρεία; Από πού έπαιρνε την ουσία και γιατί τη μοίραζε;

Γιατί στην κατάθεσή της στον ανακριτή δεν λέει για το επίμαχο μήνυμα;

Και γιατί δεν αναφέρει τις τρεις επικοινωνίες που είχε με τη γιατρό τον Αύγουστο;

Ας δούμε τι υποστήριξε η ίδια στην ανάκριση στις 29 Σεπτεμβρίου.

«Γύρω στις 4 με 5 φορές τον χρόνο περίπου την έχω βοηθήσει. Πριν από περίπου 4 μήνες ήταν η τελευταία φορά».

Αφήνει εξάλλου, να εννοηθεί ότι δεν ήταν η μόνη που συνεργαζόταν μαζί της.

«Μου τη σύστησαν συνάδελφοί μου που πήγαιναν στο ιατρείο της. Φαντάζομαι πως συνεργαζόταν και με άλλους, καθώς εμείς δεν είχαμε αποκλειστική συνεργασία, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάθε φορά που με καλούσε».

Το πιθανότερο είναι ότι η αναισθησιολόγος θα περάσει εκ νέου το κατώφλι της Δικαιοσύνης.

Τα φιαλίδια και συγκεκριμένα ο αριθμός παρτίδας, το Lot, όπως είχε αποκαλύψει το Star, θα επιβεβαιώσουν ή μη την εμπλοκή της. Αν τα πήρε από κάποιο ντουλάπι νοσοκομείου ή όχι. Η ίδια, άλλωστε, υποστήριξε ότι εργάζεται σε ιδιωτική κλινική.

Από το επίμαχο μήνυμα αποκαλύπτεται επίσης, ότι η μέθη φαίνεται πως ήταν πάγια τακτική της προφυλακισμένης γιατρού. Λέει στην αναισθησιολόγο ότι της τελείωσε η μιδαζολάμη: «Δεν έχω καθόλου», γράφει χαρακτηριστικά.

Προφανώς χορηγούσε την ουσία σε ασθενείς της, όπως έκανε και στον καλλιτέχνη.

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