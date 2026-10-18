Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα υπεραπιστική γραμμή της γιατρού - Τι θα υποστηρίξει

Σε νέα απολογία θα κληθεί η 56χρονη γιατρός

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Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα υπεραπιστική γραμμή της γιατρού - Τι θα υποστηρίξει
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Ξανά στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η προφυλακισμένη γιατρός της Καρνεάδου, για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τα νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το Star αποκαλύπτει την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. 

Μαζωνάκης: Τα φιαλίδια, τα σβησμένα μηνύματα και το κλειδωμένο συρτάρι

Σε κατάσταση πανικού, μετά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών του αγαπημένου καλλιτέχνη, η γιατρός επιχειρεί να στήσει μια νέα υπερασπιστική γραμμή.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα, ο ανακριτής θα ζητήσει να βρεθεί ξανά απέναντί του, προκειμένου να απαντήσει σε νέα ερωτήματα.

Θάνατος Μαζωνάκη:  Η νέα υπερασπιστική γραμμή της 56χρονης γιατρού

Σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η νέα συμπληρωματική απολογία της γιατρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, οι ισχυρισμοί που αναμένεται να υποστηρίξει είναι:

  • Δεν έκανα πλασμαφαίρεση.
  • Η μέθοδος δεν ήταν επικίνδυνη.
  • Η υγεία του ήταν ήδη επιβαρυμένη.

Θάνατος Μαζωνάκη:  Η νέα υπαρασπιστική γραμμή της 56χρονης γιατρού

Φαίνεται πως η γιατρός συνεχίζει να μην αντιλαμβάνεται τα μοιραία λάθη που έκανε.

Στόχος της 56χρονης, στα χέρια της οποίας κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι να αμφισβητήσει την κατηγορία περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

«Δεν έκανα πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θεραπεία Inus»

Η κατηγορούμενη γιατρός δείχνει να παίζει με τις ονομασίες των θεραπειών. 

Τώρα πλέον υποστηρίζει ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θεραπεία Inus, επιμένοντας ότι πρόκειται για διαφορετική διαδικασία.

Ξεχνάει, όμως, να κάνει αναφορά στην παράνομη χορήγηση μέθης.

«Καίνε» την γιατρό οι εργαζόμενες του ιατρείου

Η κατηγορούμενη, ενώ δεν γνώριζε ούτε πώς να χρησιμοποιήσει τον απινιδωτή, λέει ότι διέθετε την απαιτούμενη γνώση για την εφαρμογή της θεραπείας στο μηχάνημα Inus, η μέθοδος της οποίας, όπως υποστηρίζει, δεν ήταν επικίνδυνη.

Ωστόσο, οι περιγραφές των νοσηλευτριών του ιατρείου, έχουν ως εξής:

«Θεωρούσα τη συγκεκριμένη θεραπεία πολύ επεμβατική και προβληματιζόμουν για τη διεξαγωγή της στο ιατρείο», αναφέρει η Κ.Λ., νοσηλεύτρια στο ιατρείο.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα υπεραπιστική γραμμή της γιατρού

«Είχα αναρωτηθεί για την ύπαρξη του μηχανήματος στο ιατρείο, γιατί το θεωρούσα ιδιαίτερα επεμβατικό. Δεν το θεωρούσα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί η θεραπεία ήταν πολύ επεμβατική και διαρκούσε πολλή ώρα. Λίγες φορές έχει συμβεί, μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη. Μετά τη θεραπεία, οι ασθενείς ήταν συνήθως πρησμένοι», λέει η Θ.Ε. επίσης νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα υπεραπιστική γραμμή της γιατρού

Αν και οι περιγραφές των εργαζομένων που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον καλλιτέχνη κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που ήταν ευδιάθετος κατά την είσοδό του στο ιατρείο, τώρα η γιατρός της Καρνεάδου επιχειρεί να ρίξει το βάρος στον αγαπημένο τραγουδιστή, ισχυριζόμενη ότι η υγεία του ήταν επιβαρυμένη.

«Ιατρικό ιστορικό δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ να πάρω από τους ασθενείς. Δεν ξέρω αν οι γιατροί λαμβάνουν το ιατρικό ιστορικό», σημειώνει από την πλευρά της η Γ.Μ., νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Τα μοιραία λάθη της γιατρού

Στις έρευνες δεν βρέθηκε καταγεγραμμένο ιατρικό ιστορικό. Αν η γιατρός είχε τέτοια εικόνα, γιατί προχώρησε στη θεραπεία; Και μάλιστα, με επιμονή να την ολοκληρώσει, παρά τα συνεχόμενα αλάρμ του μηχανήματος και το σπάσιμο των φλεβών του τραγουδιστή.

Ενδιαφέρον, πάντως, θα έχει η επιχειρηματολογία της γιατρού για το πώς βρέθηκαν δύο ουσίες μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νέο πρόσωπο «κλειδί» στον ανακριτή για κατάθεση

Ο κύκλος των καταθέσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Αύριο, στον ανακριτή, θα βρεθεί ένα πρόσωπο-«κλειδί» για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Ειδικότερα, όπως είπε ο Αλέξανδρος Γύγος στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αύριο το πρωί, για πρώτη φορά θα περάσει την πόρτα του ανακριτή ο Κ.Β., μάρτυρας της υπόθεσης. Είναι ο ασθενής νούμερο 2 του γιατρού, που μέσα από τη φυλακή, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποποιηθεί κάθε ευθύνη.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του μοιραίου ιατρείου.

Ο ανακριτής θα τον ρωτήσει για τη συνάντησή του με τον καλλιτέχνη, πώς τον είδε και αν αντιλήφθηκε κάτι που να του κίνησε την περιέργεια.

Κυρίως, όμως, θα ερωτηθεί με ποιους τον είδε να έρχεται σε επαφή. Αν, δηλαδή, ο τραγουδιστής βρέθηκε στο ίδιο γραφείο με το ζευγάρι των γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αναμένεται να υποστηρίξει ότι, την ώρα που έφτασε ο Μαζωνάκης, εκείνος έφευγε και σχεδόν ταυτόχρονα έφευγε και ο γιατρός.

Πάντως, τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να κληθούν ξανά πρόσωπα που έχουν ήδη καταθέσει, καθώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε, υπάρχουν νέα στοιχεία και, επομένως, νέα ερωτήματα που προκύπτουν και ζητούν απαντήσεις.

 

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