Σελήνη στον Ταύρο: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα και αύριο

Πώς επηρεάζουν τα τετράγωνα της Σελήνης & η Ανάδρομη Αφοδίτη με τον Χείρωνα

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Η Άση Μπήλιου αναλύει στο Stars System τις προβλέψεις για σήμερα και αύριο

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Η Σελήνη εξακολουθεί την πορεία της στον Ταύρο στον απόηχο της χθεσινής Πανσελήνου και η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις προβλέψεις της σημερινής και αυριανής μέρας.

Δείτε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Μπήλιου: Εβδομαδιαίες προβλέψεις με την Πανσέληνο & τα «πυρά» του Πλούτωνα

Όπως τόνισε η Άση Μπήλιου, η Σελήνη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα σχηματίζει τετράγωνα με τον Άρη αρχικά και τις βραδινές ώρες με τον Δία, ενώ το μεσημέρι θα σχηματίσει αντίθεση με τον ανάδρομο Ερμή.

Σύστησε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα στις συζητήσεις, στις συνεννοήσεις αλλά και στις μετακινήσεις, καθώς μπορεί να προκύπτουν διάφορα απρόοπτα, ενώ τόνισε ότι οι βραδινές ώρες θα είναι σαφώς πιο χαλαρές.

Σελήνη στον Ταύρο: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα και αύριο

Όπως τόνισε η Άση Μπήλιου: «Σήμερα η Σελήνη στον απόηχο της Πανσελήνου εξακολουθεί να είναι στο ζώδιο του Ταύρου. Αύριο έχουμε μια πιο ελαφριά μέρα, όμως. Η Σελήνη περνά στους Διδύμους και ευνοεί τις επαφές και τις βόλτες. Αύριο έχουμε μια κύρια όψη. Είναι η Αφροδίτη Ανάδρομη από το Ζυγό που κάνει αντίθεση με το Χείρωνας. Ενώ σήμερα δεν έχουμε κάποια κύρια όψη από ένα πλανήτη. Έχουμε μόνο τις όψεις της Σελήνης, οι οποίες δημιουργούν κάποια μικρά θεματάκια στην επικοινωνία, τις επαφές και στις μετακινήσεις».

Η Ανάδρομη Αφοδίτη με τον Χείρωνα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τραύματα του παρελθόντος

Για την αυριανή ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, η Άση Μπήλιου τόνισε ότι: «Η κύρια όψη της αυριανής μέρας είναι η όψη της Ανάδρομης Αφροδίτης με το Χείρωνα. Αυτή η όψη μπορεί να φέρει στην επιφάνεια διάφορα τραύματα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, από την παιδική μας ηλικία και στην πορεία, τραύματα απόρριψης ή ανεπάρκειας».

Τα τέσσερα ζώδια (ειδικά τους γεννημένους το τρίτο δεκαήμερο) που θα επηρεαστούν περισσότερο αύριο από ταυτή την όψη είναι τα παρακάτω:

  • Κριοί
  • Ζυγοί
  • Καρκίνοι και 
  • Αιγόκεροι 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

 

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