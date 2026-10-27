ΝΔ: Οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου - Τα βιογραφικά του

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία διορίζει τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου: Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Οδυσσέα Νασιμπιάν, Χρήστο Λαγκαδιανό και Πώλα Δαμιανού.
  • Ο συντονισμός της ομάδας ανατίθεται στην Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.
  • Στόχος της νέας σύνθεσης είναι η ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας και η αποτελεσματική προβολή των θέσεων του κόμματος.
  • Οι νέοι αναπληρωτές έχουν πλούσιο βιογραφικό και εμπειρία σε πολιτική και νομικά θέματα.
  • Η απόφαση ελήφθη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέσσερις νέους αναπληρωτές Εκπροσώπους Τύπου αποκτά η Νέα Δημοκρατία, με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΝΔ: Οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου - Τα βιογραφικά του

Στις θέσεις ορίζονται η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ο Οδυσσέας Νασιμπιάν, ο Χρήστος Λαγκαδιανός και η Πώλα Δαμιανού, ενώ τον συντονισμό της ομάδας αναλαμβάνει η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

 

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, στόχος της νέας σύνθεσης είναι η ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του κόμματος και η αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων και των πρωτοβουλιών του.

ΝΔ: Οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου - Τα βιογραφικά του

Ακολουθούν τα βιογραφικά των τεσσάρων αναπληρωτών Εκπροσώπων Τύπου, όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα:

  • Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών, με καταγωγή από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στο «Law and Economics» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» του ΕΚΠΑ. Ασκεί μαχόμενη δικηγορία, κυρίως στο Αστικό και Εταιρικό Δίκαιο. Ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής και διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης και Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΝΝΕΔ. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Επικρατείας.

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  • Οδυσσέας Νασιμπιάν

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν είναι δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης. Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1998 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2022 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος το 2019 και ανέλαβε αρμοδιότητες στους τομείς Νέων Τεχνολογιών, Καινοτομίας, Νέας Γενιάς και Συμμετοχικότητας. Την περίοδο 2022-2023 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αναπληρωτής Δήμαρχος. Έχει εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στο Chisinau Urban Forum του δικτύου Learning Cities της UNESCO και έχει συμμετάσχει σε δράσεις νεολαίας και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

  • Χρήστος Λαγκαδιανός

Ο Χρήστος Λαγκαδιανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με κατεύθυνση στον Τουρισμό, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών και στην πολιτική επικοινωνία. Είναι συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Debate House, μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου μέσω οργανωμένων συζητήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων. Διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ρεθύμνου και εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ. Είναι εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

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  • Πώλα Δαμιανού

Η Πώλα Δαμιανού είναι δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, με καταγωγή από τη Δράμα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Δίκαιο στο City University of London. Δραστηριοποιήθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019 εξελέγη Κοινοτική Σύμβουλος στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων και ανέλαβε Πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Αθηνών.

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