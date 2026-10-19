Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε έξι πρόσωπα που θα μπουν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια στις επικείμενες εκλογές.

Όπως είπε η Κατερίνα Τσαμούρη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για έξι γυναίκες με εντελώς διαφορετική επαγγελματική και αυτοδιοικητική διαδρομή. Οι περισσότερες μάλιστα «κατεβαίνουν» για πρώτη φορά.

Οι έξι γυναίκες που μπαίνουν στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια

Ειδικότερα, στην Ανατολική Αττική θα είναι υποψήφια η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.

Στον Έβρο θα διεκδικήσει την εκλογή της η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος και συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα.

Στη Β΄ Πειραιώς υποψήφια θα είναι η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος, κόρη του τέως αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή, Γιάννη Τραγάκη, ο οποίος θα αποσυρθεί.

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφια η Μένια Καλού, φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου.

Στην Πιερία θα διεκδικήσει βουλευτική έδρα η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας.

Στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών θα είναι υποψήφια η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star