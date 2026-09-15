Την υποψηφιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με τη Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γιώργο Φλωρίδη να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο της Α' Θεσσαλονίκης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρει:

«Οι εκλογές του 2027 θα αποτελέσουν κρίσιμη τομή για την κατεύθυνση της χώρας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει στον δρόμο της σταθερότητας, των μεταρρυθμίσεων και της σίγουρης προόδου ή θα επιστρέψει σε ένα κύκλο αβεβαιότητας, πολιτικών παλινδρομήσεων και εν τέλει απώλειας των σημαντικών κατακτήσεών της;

Έχω την βεβαιότητα ότι η συνέχιση μιας δυναμικής πορείας προς το μέλλον, μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την κυβέρνηση της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια, από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς, αποφάσισα να συμμετάσχω, αποδεχόμενος την τιμητική προς εμένα πρόσκληση του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφιος στην Α εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης».