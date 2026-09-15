Brad Pitt: O γιος τους Maddox άλλαξε και επίσημα το επώνυμο του μπαμπά του

Κανένα από τα έξι παιδιά δεν θέλει να λέγεται Pitt

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.26 , 19:52 Καίτη Γαρμπή: Ξεσπά η μάνατζέρ της μετά τις επιθέσεις
15.09.26 , 19:26 XPENG IRON: Το ανθρωποειδές ρομπότ περπατά μόνο του
15.09.26 , 19:21 Η Renault στον αστερισμό της τέχνης
15.09.26 , 19:18 Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!
15.09.26 , 18:40 Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Ποσά, δικαιούχοι και προθεσμίες
15.09.26 , 18:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Μαρία «σπάει» τη σιωπή της
15.09.26 , 18:17 Serial killer στο Γιοχάνεσμπουργκ; 7 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε δύο μήνες!
15.09.26 , 18:17 Σίσσυ Χρηστίδου: Στους δρόμους της Βαρκελώνης με εντυπωσιακό outfit
15.09.26 , 18:15 Υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές ο Γιώργος Φλωρίδης
15.09.26 , 18:05 Μεγάλη επιστροφή στην TV χρόνια μετά - Ποια παρουσιάστρια κάνει πρεμιέρα;
15.09.26 , 17:54 Brad Pitt: O γιος τους Maddox άλλαξε και επίσημα το επώνυμο του μπαμπά του
15.09.26 , 17:32 Ο Ανδρέας Χαλμπές στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Emil Frey
15.09.26 , 17:26 ΟΑΣΑ: Ξεκινούν οι 4 νέες λεωφορειακές γραμμές - Αναλυτικά οι στάσεις
15.09.26 , 17:12 Ο πρίγκιπας Χάρι έγινε 42 ετών! Οι τρυφερές ευχές της Μέγκαν Μαρκλ
15.09.26 , 16:59 Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Μαρία «σπάει» τη σιωπή της
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε κατάθλιψη
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Stars System: Από τη Δευτέρα 21/9 το ραντεβού με την Άση Μπήλιου δε χάνεται
Ιωάννα Τούνη: Το νέο μαγαζί, οι δυσκολίες και το υψηλό ενοίκιο στο Παρίσι
Καίτη Γαρμπή: Ξεσπά η μάνατζέρ της μετά τις επιθέσεις
Γιώργος Μαζωνάκης: Η οργή της Ναταλίας Γερμανού για τους γιατρούς
Μεγάλη επιστροφή στην TV χρόνια μετά - Ποια παρουσιάστρια κάνει πρεμιέρα;
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η 19χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έκανε το ντεμπούτο της σε videoclip / Βίντεο: ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος του Brad Pitt, Maddox, άλλαξε επίσημα το επώνυμό του σε Maddox Chivan Jolie.
  • Η νομική αίτηση για την αλλαγή υποβλήθηκε στις 28 Μαΐου 2026 και εγκρίθηκε από δικαστή στο Λος Άντζελες.
  • Ο Maddox είχε αρχίσει ήδη να χρησιμοποιεί το επίθετο της μητέρας του πριν την έγκριση.
  • Κανένα από τα παιδιά του Pitt δεν επιθυμεί σχέσεις μαζί του και θέλουν να κρατήσουν μόνο το Jolie.
  • Η Σίλο ήταν η πρώτη που υπέβαλε αίτημα αλλαγής επιθέτου, το οποίο εγκρίθηκε το 2024.

Και επίσημα πλέον αφαίρεσε το επίθετο του μπαμπά του, ο γιος του Brad Pitt, Maddox που υιοθετήθηκε αρχικά από την Τζολί το 2002, και αργότερα και από τον χολιγουντιανό ηθοποιό.

Μπραντ Πιτ: Ακόμη ένα από τα παιδιά του «απαρνείται» το επίθετό του

Maddox Jolie-Pitt; Angelina Jolie; Brad Pitt / apimages, φωτογράφος: John Shearer


Maddox Jolie-Pitt; Angelina Jolie; Brad Pitt / apimages, φωτογράφος: John Shearer
 


Ο Μάντοξ κατέθεσε την επίσημη νομική αίτηση για την αλλαγή του επωνύμου του στις 28 Μαΐου 2026  και ο δικαστής στο Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημα του.

 

 

Έτσι λοιπόν θα ονομάζεται  Maddox Chivan Jolie».

Τα δικαστικά έγγραφα που δημοσίευσε  το Page Six, αναφέρουν πως «Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για την αλλαγή ονόματος εγκρίνεται».

Ο Μaddox με τον Βrad Pitt το 2010/ φωτογραφία από apimages

Ο Μaddox με τον Βrad Pitt το 2010/ φωτογραφία από apimages
 

Μπορεί τώρα να εγκρίθηκε το αίτημα αλλαγής του επιθέτου του Maddox ωστόσο ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού είχε αρχίσει ήδη από τον Μάιο να χρησιμοποιεί μόνο το επίθετο της μητέρας του. 

Κανένα από τα παιδιά του Pitt δεν θέλουν σχέσεις μαζί του

Ο Μάντοξ δεν είναι το μόνο παιδί που δεν θέλει να έχει σχέση με τον μπαμπά του. Και τα υπόλοιπα πέντε θέλουν να αλλάξουν το επίθετό τους κρατώντας μόνο το Jolie. 

H Σίλο ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα στις 27 Μαΐου 2024 το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2024.Σε εκκρεμότητα βρίσκονται τα αιτήματα της Ζαχάρα, της Βίβιεν, του Παξ και του Νοξ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BRAD PITT
 |
ΜΑΝΤΟΞ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόπη Καπάνταη: Η Μάνατζερ Της Καίτης Γαρμπή Ξεσπά
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή: Ξεσπά η μάνατζέρ της μετά τις επιθέσεις
Μόνος Στο Σπίτι
Celebrities & Gossip Νεα
Μόνος στο Σπίτι: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν τίμησε τη... μαμά του, Κάθριν Ο’Χάρα!
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στους δρόμους της Βαρκελώνης με εντυπωσιακό outfit
Ο Πρίγκιπας Χάρι Έχει Γενέθλια: Οι Ευχές Της Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Ο πρίγκιπας Χάρι έγινε 42 ετών! Οι τρυφερές ευχές της Μέγκαν Μαρκλ
Πώς Είναι Σήμερα Η Σπυριδούλα Του Ντόλτσε Βίτα
Celebrities & Gossip Νεα
Πώς είναι σήμερα η Σπυριδούλα από τη σειρά Ντόλτσε Βίτα
Βίσση Για Μαζωνάκη: Δε θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του
Celebrities & Gossip Νεα
Η Άννα Βίσση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Δε θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του
Μαζωνάκης: Το Αντίο Του Σταύρου Ξαρχάκου
Celebrities & Gossip Νεα
«Το Τελευταίο Λαϊκό Είδωλο»: Το «αντίο» του Ξαρχάκου στον Μαζωνάκη
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: Το πρωινό «κυνηγητό» για να προλάβει το σχολικό της Σιέννα
Φαίη Σκορδά
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Το βίντεο με τη σκυλίτσα της στον κήπο του σπιτιού της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top