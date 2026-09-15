Η 19χρονη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έκανε το ντεμπούτο της σε videoclip / Βίντεο: ΕΡΤ

Και επίσημα πλέον αφαίρεσε το επίθετο του μπαμπά του, ο γιος του Brad Pitt, Maddox που υιοθετήθηκε αρχικά από την Τζολί το 2002, και αργότερα και από τον χολιγουντιανό ηθοποιό.



Maddox Jolie-Pitt; Angelina Jolie; Brad Pitt / apimages, φωτογράφος: John Shearer





Ο Μάντοξ κατέθεσε την επίσημη νομική αίτηση για την αλλαγή του επωνύμου του στις 28 Μαΐου 2026 και ο δικαστής στο Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημα του.

Angelina Jolie and Brad Pitt's son Maddox officially drops dad's last name 😬 Exclusive: https://t.co/lDeW9LoR30 https://t.co/lnsaLIp07m — TMZ (@TMZ) September 14, 2026

Έτσι λοιπόν θα ονομάζεται Maddox Chivan Jolie».

Τα δικαστικά έγγραφα που δημοσίευσε το Page Six, αναφέρουν πως «Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για την αλλαγή ονόματος εγκρίνεται».

Ο Μaddox με τον Βrad Pitt το 2010/ φωτογραφία από apimages



Μπορεί τώρα να εγκρίθηκε το αίτημα αλλαγής του επιθέτου του Maddox ωστόσο ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού είχε αρχίσει ήδη από τον Μάιο να χρησιμοποιεί μόνο το επίθετο της μητέρας του.

Κανένα από τα παιδιά του Pitt δεν θέλουν σχέσεις μαζί του

Ο Μάντοξ δεν είναι το μόνο παιδί που δεν θέλει να έχει σχέση με τον μπαμπά του. Και τα υπόλοιπα πέντε θέλουν να αλλάξουν το επίθετό τους κρατώντας μόνο το Jolie.

H Σίλο ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα στις 27 Μαΐου 2024 το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2024.Σε εκκρεμότητα βρίσκονται τα αιτήματα της Ζαχάρα, της Βίβιεν, του Παξ και του Νοξ