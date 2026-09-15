Και επίσημα πλέον αφαίρεσε το επίθετο του μπαμπά του, ο γιος του Brad Pitt, Maddox που υιοθετήθηκε αρχικά από την Τζολί το 2002, και αργότερα και από τον χολιγουντιανό ηθοποιό.
Μπραντ Πιτ: Ακόμη ένα από τα παιδιά του «απαρνείται» το επίθετό του
Maddox Jolie-Pitt; Angelina Jolie; Brad Pitt / apimages, φωτογράφος: John Shearer
Ο Μάντοξ κατέθεσε την επίσημη νομική αίτηση για την αλλαγή του επωνύμου του στις 28 Μαΐου 2026 και ο δικαστής στο Λος Άντζελες ενέκρινε το αίτημα του.
Angelina Jolie and Brad Pitt's son Maddox officially drops dad's last name 😬 Exclusive: https://t.co/lDeW9LoR30 https://t.co/lnsaLIp07m— TMZ (@TMZ) September 14, 2026
Έτσι λοιπόν θα ονομάζεται Maddox Chivan Jolie».
Τα δικαστικά έγγραφα που δημοσίευσε το Page Six, αναφέρουν πως «Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το αίτημα για την αλλαγή ονόματος εγκρίνεται».
Μπορεί τώρα να εγκρίθηκε το αίτημα αλλαγής του επιθέτου του Maddox ωστόσο ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού είχε αρχίσει ήδη από τον Μάιο να χρησιμοποιεί μόνο το επίθετο της μητέρας του.
Κανένα από τα παιδιά του Pitt δεν θέλουν σχέσεις μαζί του
Ο Μάντοξ δεν είναι το μόνο παιδί που δεν θέλει να έχει σχέση με τον μπαμπά του. Και τα υπόλοιπα πέντε θέλουν να αλλάξουν το επίθετό τους κρατώντας μόνο το Jolie.
H Σίλο ήταν η πρώτη που κατέθεσε αίτημα στις 27 Μαΐου 2024 το οποίο εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2024.Σε εκκρεμότητα βρίσκονται τα αιτήματα της Ζαχάρα, της Βίβιεν, του Παξ και του ΝοξΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.