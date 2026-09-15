Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός»

Από τη φιλία στον γάμο με τον Γιώργο Δερβίση

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Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση για τη στήριξη που έχει από τον σύζυγό της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αναφέρει ότι ο σύζυγός της, Γιώργος Δερβίσης, είναι πολύ υποστηρικτικός στην επαγγελματική της πορεία.
  • Η ηθοποιός και ο σύζυγός της είχαν φιλία πριν εξελιχθεί σε ερωτική σχέση.
  • Η κοινή επαγγελματική ζωή τους βοηθά να κατανοούν ο ένας τις ανάγκες του άλλου.
  • Η πρόταση γάμου έγινε στα γενέθλια της Ιζαμπέλλας και ήταν οργανωμένη μυστικά.
  • Παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα στη ζωή και την επαγγελματική της πορεία είναι ο σύζυγός της, Γιώργος Δερβίσης, όπως εξομολογήθηκε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ. Η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα ζεστά λόγια για τον άνθρωπο που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να έχει έναν σύντροφο που την καταλαβαίνει, την πιστεύει και τη στηρίζει.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ-Γιώργος Δερβίσης

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Δερβίση, με τον οποίο ήταν για πολλά χρόνια φίλοι πριν η σχέση τους πάρει διαφορετική τροπή.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με τον Γ.Δερβίση

«Ο σύζυγος είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Δε θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά εάν δεν είχα το στήριγμα αυτό. Εάν δεν είχα τον Γιώργο να με στηρίζει και είναι πάρα πολύ.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός»

Ιζαμπέλλα Φούλοπ-Γιώργος Δερβίσης

Είναι σημαντικό γιατί ειδικά στη δουλειά μας, έχουμε τόσα σκαμπανεβάσματα, τόσες προκλήσεις καθημερινά και σε βάθος χρόνου τα πράγματα αλλάζουν. Είναι σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει, σε στηρίζει και πιστεύει σε εσένα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως και ο σύζυγός της έχει ένα επάγγελμα με απαιτητικό πρόγραμμα, γεγονός που τους έχει βοηθήσει να κατανοούν ο ένας τις ανάγκες του άλλου.

«Η δική του δουλειά, έχει αρκετά κοινά με τη δική μου και εμείς έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό το δεδομένο. Το ότι ταξιδεύουμε και εγώ και ο Γιώργος, χρειάζεται να ταξιδεύει πολύ συχνά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και για αγώνες και για προπονήσεις προετοιμασίες. Επομένως, η σχέση μας άνθισε μέσα σε μια τέτοια συνθήκη», ανέφερε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ-Γιώργος Δερβίσης

Η γνωριμία τους, μάλιστα, έχει τις ρίζες της πολλά χρόνια πίσω. Οι δυο τους γνωρίζονταν από μικρή ηλικία, καθώς οι γονείς τους ήταν παιδικοί φίλοι. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι η φιλία τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έρωτα.

«Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που δύσκολα θα μπορούσα να δω έναν άνθρωπο ερωτικά, τον οποίο τον έχω κατατάξει στην κατηγορία φίλος. Δεν μου είχε ξανατύχει. Οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι. Ήταν ένα σοκ για όλους μας νομίζω», εξήγησε.

Μιλώντας, τέλος, για την προσωπική τους ιστορία, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Γιώργος Δερβίσης.

«Η πρόταση γάμου έγινε στα γενέθλιά μου και το είχε οργανώσει όλο μυστικά», αποκάλυψε.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, επισφραγίζοντας μια σχέση που είχε ξεκινήσει από μια μακρόχρονη φιλία

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
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ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΦΟΥΛΟΠ
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