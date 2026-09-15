Η Volvo Cars παρουσιάζει σήμερα τα πρώτα της plug-in υβριδικά μεγάλης αυτονομίας για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική αγορά. Πρόκειται για νέες εκδόσεις των best seller SUV, XC60 και XC90. Το νέο XC60, που δέχθηκε επίσης μία σημαντική σχεδιαστική αναβάθμιση, προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία του ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ με μόνο μια φόρτιση, ενώ το XC90 έχει ηλεκτρική αυτονομία έως 160 χλμ.

Η ηλεκτρική αυτονομία του μεσαίου XC60 και του μεγάλου XC90 είναι πλέον πάνω από δυόμιση φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις υπάρχουσες plug-in υβριδικές εκδόσεις τους. Αυτό έγινε δυνατό χάρη σε μία νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία η οποία ενσωματώνεται στο δάπεδο, καθώς και σε έναν πιο ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, με τον κινητήρα βενζίνης να λειτουργεί όταν χρειάζεται. Και τα δύο μοντέλα παραμένουν διαθέσιμα και ως ήπια υβριδικά.

Σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση και την ασφάλεια για το νέο XC60

Η νέα εξωτερική σχεδίαση εμπρός και πίσω χαρίζει στο νέο XC60 πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Η αναβαθμισμένη μάσκα, η ανασχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα, του καπό και των εμπρός φτερών, καθώς και οι νέοι τροχοί αποτελούν μία νέα κομψή έκφραση της σκανδιναβικής σχεδιαστικής γλώσσας της Volvo Cars.

Το νέο design των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ είναι από τις αναβαθμίσεις που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, με την εμβληματική μας φωτεινή υπογραφή να βρίσκει εδώ την πιο γνήσια της έκφραση υπογραμμίζοντας την τεχνική αρτιότητα. Στο πίσω μέρος, η σχεδίαση της πόρτας του χώρου αποσκευών, των φώτων LED και του προφυλακτήρα έχει αναβαθμιστεί, με πιο μεγάλη έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, ώστε να δίνει στο αυτοκίνητο πιο δυναμική εμφάνιση με αυτοπεποίθηση.

Στο εσωτερικό, η νέα σχεδίαση του ταμπλό και των πάνελ των θυρών, ο διάκοσμος από ξύλο και το αεριζόμενο δέρμα Nappa σε απόχρωση Cardamom δημιουργούν μία ήρεμη καμπίνα σκανδιναβικής έμπνευσης, με κορυφαίο εσωτερικό φωτισμό για εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα.

Το XC60 συμπεριλαμβάνει πλέον την πιο πρόσφατη τεχνολογία ενεργητικής ασφάλειας της εταιρείας. Εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο – προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας για να βοηθήσει στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στον μετριασμό των επιπτώσεών της. Είναι σχεδιασμένο για να βοηθά στην επιλογή της πιο ασφαλούς ενέργειας κατά περίπτωση: μπορεί να στρίψει για να αποφύγει έναν κίνδυνο με το αυτόματο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης, να φρενάρει αμέσως με το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης και να προειδοποιήσει τους επιβάτες για έναν δικυκλιστή που πλησιάζει, ώστε να μην ανοίξουν ακούσια μια πόρτα στην πορεία του.

Για να συμβάλει στο να γίνει η οδήγηση ευκολότερη, το XC60 εξοπλίζεται επίσης με μία ευρεία σειρά προηγμένων συστημάτων υποστήριξης οδηγού, που λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο, χάρη σε ένα αναβαθμισμένο πακέτο ανίχνευσης που περιλαμβάνει ραντάρ, κάμερες και άλλους αισθητήρες. Λειτουργίες όπως το Lane Change Assist και η Camera 360 με τρισδιάστατη προβολή, βοηθούν τους οδηγούς να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Το νέο XC60 παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και τα χειριστήρια που είναι σημαντικά, βοηθώντας τους οδηγούς να παραμένουν προσηλωμένοι στον δρόμο. Μία οθόνη 11,2 ιντσών δίνει πρόσβαση στο Volvo Car UX, το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment της εταιρείας.Με το Gemini, τον βοηθό ΑΙ επόμενης γενιάς από την Google, οι οδηγοί μπορούν να αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητο με πιο φυσικό τρόπο. Από τον προγραμματισμό διαδρομών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει, το Gemini κατανοεί την καθημερινή γλώσσα.

Όπως όλα τα νέα μοντέλα Volvo, τα νέα XC60 και XC90 θα επωφελούνται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις, κάτι που σημαίνει ότι αυτοκίνητα που είναι ήδη εξαιρετικά από την πρώτη μέρα θα γίνονται καλύτερα με την πάροδο του χρόνου. Οι παραγγελίες για τα νέα XC60 και XC90, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Black Edition, ανοίγουν από σήμερα σε επιλεγμένες αγορές, με την παραγωγή να ξεκινά αργότερα μέσα στο φθινόπωρο.



