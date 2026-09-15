Σταθερά στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή, στηρίζοντάς τον έμπρακτα σε κάθε σημαντικό του βήμα.

Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον σύντροφό της, επιλέγοντας να τον συνοδεύσει στη δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Mega, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα».

Η σειρά, στην οποία ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί, παρουσιάστηκε στον Θερινό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

Η παρουσία της στη συγκεκριμένη βραδιά είχε τη δική της σημασία, καθώς η τραγουδίστρια έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως χαίρεται με τις επιτυχίες του συντρόφου της και βρίσκεται κοντά του στις επαγγελματικές του στιγμές, όπως αντίστοιχα και εκείνος στηρίζει τη δική της πορεία.

Οι δυο τους έφτασαν μαζί στον χώρο της εκδήλωσης και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, εμφανώς ευδιάθετοι.

Μαζί τους ήταν και ο στενός τους φίλος, Μανώλης Κονταρός, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη νέα σειρά ως τραγουδοποιός.