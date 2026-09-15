Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

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Πηγή: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της νέας σειράς "Δυο Μαύρα Πουκάμισα".
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Θερινό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ στις 14 Σεπτεμβρίου.
  • Η Βανδή και ο Μπισμπίκης εμφανίστηκαν μαζί και πόζαραν χαμογελαστοί.
  • Η τραγουδίστρια έχει αποδείξει τη στήριξή της στις επαγγελματικές επιτυχίες του συντρόφου της.
  • Στη βραδιά συμμετείχε και ο φίλος τους Μανώλης Κονταρός, τραγουδοποιός στη σειρά.

Σταθερά στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή, στηρίζοντάς τον έμπρακτα σε κάθε σημαντικό του βήμα.

Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον σύντροφό της, επιλέγοντας να τον συνοδεύσει στη δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Mega, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα».

Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!

Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

Η σειρά, στην οποία ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί, παρουσιάστηκε στον Θερινό Κινηματογράφο ΛΑΪΣ, με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.

Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

Η παρουσία της στη συγκεκριμένη βραδιά είχε τη δική της σημασία, καθώς η τραγουδίστρια έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως χαίρεται με τις επιτυχίες του συντρόφου της και βρίσκεται κοντά του στις επαγγελματικές του στιγμές, όπως αντίστοιχα και εκείνος στηρίζει τη δική της πορεία.

Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

Οι δυο τους έφτασαν μαζί στον χώρο της εκδήλωσης και πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, εμφανώς ευδιάθετοι.

Δέσποινα Βανδή: Δεν έλειψε από το πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη

Μαζί τους ήταν και ο στενός τους φίλος, Μανώλης Κονταρός, ο οποίος συμμετέχει επίσης στη νέα σειρά ως τραγουδοποιός.

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

Βανδή: Στην avant premiere της νέας σειράς με πρωταγωνιστή τον Μπισμπίκη

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
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