Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους στις 13 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Τζάστιν μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τη σύζυγό του στα social media, εκφράζοντας την αγάπη του.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη και είχε δεύτερη τελετή το 2019 στη Νότια Καρολίνα.
  • Η οικογένειά τους μεγάλωσε το 2024 με τη γέννηση του γιου τους, Jack Blues Bieber.
  • Ο Τζάστιν και η Χέιλι εκτιμούν τις απλές στιγμές της ζωής τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους, με τον διάσημο τραγουδιστή να θέλει να υπογραμμίσει τη σημαντική αυτή ημέρα μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος pop star μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια σειρά από φωτογραφίες με τη σύζυγό του. Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απολαμβάνει χαλαρές και ανέμελες στιγμές, παίζοντας μπιλιάρδο και περνώντας χρόνο μαζί.

«8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Νέα ξεκινήματα. Σε αγαπώ μωρό μου. Χρόνια πολλά για την επέτειό μας», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του.

 

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!

Η σχέση του Τζάστιν και της Χέιλι Μπίμπερ επισημοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, όταν το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, λίγους μόλις μήνες μετά την επανασύνδεσή του.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ακολούθησε μια δεύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα. Αυτή τη φορά, οι δυο τους είχαν στο πλευρό τους οικογένεια, συγγενείς και στενούς φίλους, σε μια πιο λαμπερή και επίσημη γιορτή.

Η οικογένειά τους μεγάλωσε τον Αύγουστο του 2024, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Jack Blues Bieber και άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Οκτώ χρόνια μετά τον πρώτο τους γάμο, ο Τζάστιν και η Χέιλι φαίνεται πως δίνουν μεγαλύτερη αξία στις απλές και ιδιωτικές στιγμές της κοινής τους ζωής, μακριά από τη δημοσιότητα και τα φώτα της showbiz.

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ΤΖΑΣΤΙΝ ΜΠΙΜΠΕΡ
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ΧΕΙΛΙ ΜΠΙΜΠΕΡ
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