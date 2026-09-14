Με μια ανέμελη εικόνα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές επέλεξε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Εξοδίου Ακολουθίας στη Νίκαια.

Ο γνωστός pastry chef και σύντροφος της αδελφής του τραγουδιστή, Βάσως Μαζωνάκη, στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Διακριτικός αλλά αποτελώντας το απόλυτο στήριγμά της, δεν έφυγε λεπτό από δίπλα της στη συναισθηματικά φορτισμένη αυτή ημέρα για όλη την οικογένεια.

Λίγο μετά το τελευταίο «αντίο», ο Δημήτρης Μακρυνιώτης προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αντί για κάποιο στιγμιότυπο από τις βαριές ώρες του αποχαιρετισμού, προτίμησε να μοιραστεί μια εικόνα γεμάτη φως και ζωή, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να χαμογελά μέσα στη θάλασσα, ανακαλώντας στη μνήμη του τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές τους.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μακρυνιώτη

Ένα λιτό και βαθιά προσωπικό μήνυμα, με το οποίο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, κρατώντας ζωντανή την ανάμνησή του μέσα από τη θάλασσα και το καλοκαίρι που ο ίδιος λάτρευε.