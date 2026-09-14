Δημήτρης Μακρυνιώτης: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη / Βίντεο star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Στήριξε τη Βάσω Μαζωνάκη, αδελφή του τραγουδιστή, κατά τη διάρκεια της Εξοδίου Ακολουθίας στη Νίκαια.
  • Η ανάρτηση του περιλάμβανε μια φωτεινή εικόνα του Μαζωνάκη στη θάλασσα, ανακαλώντας ευχάριστες αναμνήσεις.
  • Στη λεζάντα, ευχήθηκε «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…».
  • Το μήνυμα ήταν λιτό και προσωπικό, διατηρώντας ζωντανή την ανάμνηση του καλλιτέχνη.

Με μια ανέμελη εικόνα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές επέλεξε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Εξοδίου Ακολουθίας στη Νίκαια.

Κηδεία Μαζωνάκη: Με μπουζούκι και τραγούδια από τους θαυμαστές η ταφή

Ο γνωστός pastry chef και σύντροφος της αδελφής του τραγουδιστή, Βάσως Μαζωνάκη, στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της. Διακριτικός αλλά αποτελώντας το απόλυτο στήριγμά της, δεν έφυγε λεπτό από δίπλα της στη συναισθηματικά φορτισμένη αυτή ημέρα για όλη την οικογένεια.

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Λίγο μετά το τελευταίο «αντίο», ο Δημήτρης Μακρυνιώτης προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αντί για κάποιο στιγμιότυπο από τις βαριές ώρες του αποχαιρετισμού, προτίμησε να μοιραστεί μια εικόνα γεμάτη φως και ζωή, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να χαμογελά μέσα στη θάλασσα, ανακαλώντας στη μνήμη του τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές τους.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία.

 

Η ανάρτηση του Δημήτρη Μακρυνιώτη

Ένα λιτό και βαθιά προσωπικό μήνυμα, με το οποίο επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, κρατώντας ζωντανή την ανάμνησή του μέσα από τη θάλασσα και το καλοκαίρι που ο ίδιος λάτρευε.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
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