Συντετριμμένος ήταν ο Νίκος Κουρκούλης στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έγινε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Ο τραγουδιστής πήγε στην εκκλησία με τον γιο του, Ραφαήλ, μη μπορώντας να πιστέψει πως ο καλός του φίλος έφυγε τόσο νέος, μόλις 54 ετών από τη ζωή αλλά και τόσο άδικα.
Οι δύο άντρες συνδέονταν με μία στενή φιλία και είχαν συνεργαστεί επανειλημμένα στις πίστες.
Δύο από τις πιο γνωστές συνεργασίες τους ήταν το χειμώνα 2012-2013 και τον χειμώνα 2018-2019, που παρέα τους ήταν και η Άντζελα Δημητρίου.
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«Με τον Νίκο έχουμε μια κοινή συνισταμένη. Θέλουμε και οι δύο να περνάει καλά ο κόσμος και να προσφέρουμε αυθεντική διασκέδαση. Δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί ανάμεσά μας, μόνο χημεία» δήλωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον Νίκο Κουρκούλη.
Και ο Νίκος απο την πλευρά του ανέφερε: «Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης που δεν κρύβεται, είναι αληθινός σε αυτό που κάνει και αυτό το εκτιμώ βαθύτατα. Στη σκηνή νιώθουμε ασφάλεια ο ένας δίπλα στον άλλον».