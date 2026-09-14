Συντετριμμένος ήταν ο Νίκος Κουρκούλης στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου έγινε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Νίκος Κουρκούλης με τον γιο του Ραφαήλ/ φωτογραφίες από NDP, Πέτρος Νικολαρέας

Ο τραγουδιστής πήγε στην εκκλησία με τον γιο του, Ραφαήλ, μη μπορώντας να πιστέψει πως ο καλός του φίλος έφυγε τόσο νέος, μόλις 54 ετών από τη ζωή αλλά και τόσο άδικα.

Νίκος Κουρκούλης/ / φωτογραφίες από NDP, Πέτρος Νικολαρέας

Οι δύο άντρες συνδέονταν με μία στενή φιλία και είχαν συνεργαστεί επανειλημμένα στις πίστες.

Δύο από τις πιο γνωστές συνεργασίες τους ήταν το χειμώνα 2012-2013 και τον χειμώνα 2018-2019, που παρέα τους ήταν και η Άντζελα Δημητρίου.

Ο Νίκος Κουρκούλης και ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2014/ φωτογραφία από NDP

«Με τον Νίκο έχουμε μια κοινή συνισταμένη. Θέλουμε και οι δύο να περνάει καλά ο κόσμος και να προσφέρουμε αυθεντική διασκέδαση. Δεν υπάρχουν ανταγωνισμοί ανάμεσά μας, μόνο χημεία» δήλωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον Νίκο Κουρκούλη.

Και ο Νίκος απο την πλευρά του ανέφερε: «Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης που δεν κρύβεται, είναι αληθινός σε αυτό που κάνει και αυτό το εκτιμώ βαθύτατα. Στη σκηνή νιώθουμε ασφάλεια ο ένας δίπλα στον άλλον».

