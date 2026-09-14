Οι θαυμαστές, οι φίλοι και οι συνεργάτες του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, κατέφταναν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με σκοπό να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το «παρών» στη λαϊκή αγρυπνία, ενώ δεν έλειψε και η παρουσία αρκετών επωνύμων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Κάποιοι, μάλιστα, πήραν την απόφαση να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες και τα φώτα, επισκέπτοντας την εκκλησία τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ της Αθηνάς Κλήμη, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περίπου στις 00.30 τα ξημερώματα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας έφτασε η Άννα Βίσση, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις κάμερες, ενώ λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 02.00 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Νίκαιας ήρθε και ο Θοδωρής Φέρρης, με σκποπό να πει το δικό του τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.

Τα στέφανα από τους Τάκη Ζαχαράτο, Κατερίνα Καινούριου και Κωνσταντίνο Αργυρό κατέφτασαν στο Γ' Νεκροταφείο, όπου θα λάβει χώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη/ Bιντεο star.gr, Κατερίνα Καραγιάννη

Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, αργά το βράδυ από τον Ιερό Ναό πέρασαν επίσης και άλλα γνωστά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως οι Σταμάτης Γονίδης, Θέμης Αδαμαντίδης, Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη.

Η λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εξελίχθηκε σε έναν ολονύχτιο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να δίνουν το «παρών», περιμένοντας υπομονετικά να βρεθούν για λίγα λεπτά κοντά στη σορό του, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και θα είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών του.