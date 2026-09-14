Η αγαπημένη Παράσταση που μάγεψε το κοινό με το κέφι, την ζωντάνια, την μουσική και τα Διαδραστικά της στοιχεία, ταξιδεύει από πόλη σε πόλη , για να συναντήσει παιδιά και οικογένειες σε κάθε γωνιά της χώρας

Η Παράσταση κορυφώνεται με την μεγάλη Συναυλία του «Τραγουδιού της Χαράς» όπου η σκηνή και η πλατεία γίνονται ένα! Μικροί και Μεγάλοι Θεατές συμμετέχουν ενεργά, χορεύουν και τραγουδούν όλοι μαζί, δημιουργώντας μια Μοναδική Θεατρική Γιορτή. Με τις φωτιζόμενες ράβδους, να γεμίζουν την αίθουσα με φως και χρώματα, το κοινό γίνεται μέρος ενός εντυπωσιακού Φινάλε γεμάτου Ενέργεια, Μουσική και Χαρά.

Η Γιώτα Τζουάνη και οι συνεργάτες της, δημιουργούν μια πολύχρωμη θεατρική εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Οι μικροί Θεατές δεν είναι απλώς θεατές, ανεβαίνουν στη σκηνή (όχι κατά την διάρκεια της παράστασης αλλά κατά την διάρκεια των τραγουδιών), χορεύου, τραγουδούν και βοηθούν τους ήρωες σε απορίες που έχουν.

Με εντυπωσιακά κουστούμια, αγαπημένους χαρακτήρες, χορό, τραγούδι και ενεργή συμμετοχή από το κοινό, «Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ» υπόσχεται ένα θεατρικό ταξίδι, γεμάτο γέλιο, Μουσική και Μαγικές Στιγμές για όλη την Οικογένεια.

Η μεγάλη Περιοδεία της Παιδικής Σκηνής της Γιώτα Τζουάνη θα περάσει από πολλές πόλεις της Ελλάδας δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία θεάτρου.



ΣΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΦΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣΚΟΤ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στο ΤΕΛΟΣ κάθε παράστασης ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ μαζί τους ……

Με φωτιζόμενες ράβδους στα χέρια , βοηθούν τους ήρωες, τραγουδούν, χορεύουν και ζουν μια μοναδική εμπειρία μαζί με τις ΜΑΣΚΟΤ!

Σε μια γιορτή, γεμάτη φως, μουσική και αγάπη!!!!

Η μαγεία του θεάτρου συναντά την παιδική φαντασία, στην νέα εντυπωσιακή παραγωγή.

Μια Διαδραστική Παιδική Παράσταση, γεμάτη Μουσική, Τραγούδι, Κίνηση και …. Αγκαλιές από τις πιο αγαπημένες ΜΑΣΚΟΤ της Παιδικής Καρδιάς!

Μια μεγάλη ονειρική παραγωγή για μικρούς και μεγάλους …

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΟΡΤΗ!

Η παράσταση μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε μια ζωντανή γιορτή που τα παιδιά τραγουδούν, χορεύουν και συμμετέχουν ενεργά, στην εξέλιξη της ιστορίας.

Ο ΜΙΚΥ και η παρέα του, οργανώνουν μια ΣΥΝΑΥΛΙΑ Χαράς, Φιλίας κα Αγάπης, όπου όλοι είναι καλεσμένοι ΜΙΚΡΟΙ και ΜΕΓΑΛΟΙ!

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ).

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθεσία της Γιώτας Τζουάνη, που θα κλέψει τις καρδιές σας.

Κατάλληλη για σχολεία και συλλόγους.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο ΜΙΚΥ και οι αγαπημένοι του Φίλοι, αποφασίζουν να οργανώσουν μια μεγάλη Συναυλία με Τραγούδι, Χορό και Αγάπη

Όμως για να πετύχει η Συναυλία χρειάζονται ….. Εσένα!

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, βοηθούν τους ήρωες, ανεβαίνουν στη σκηνή, τραγουδούν και χορεύουν με τις ΜΑΣΚΟΤ!

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η Παράσταση έχει σχεδιαστεί με βάση τις Παιδαγωγικές Αρχές της Δημιουργικής Μάθησης και της Βιωματικής Συμμετοχής:

Ενθαρρύνει την Έκφραση και την Φαντασία

Καλλιεργεί την Συνεργασία και την Φιλία

Αναδεικνύει την Σημασία της Μουσικής και του Θεάτρου στην ζωή του Παιδιού

Στηρίζει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Ομαδικότητα

ΜΑΣΚΟΤ-ΣΚΗΝΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΕΣ-ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η Παράσταση ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές Στολές – ΜΑΣΚΟΤ, τα ζωντανά Τραγούδια, τα Διαδραστικά Σημεία και την Ζεστή Ατμόσφαιρα, που μετατρέπει κάθε Εμφάνιση σε Γιορτή!



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:



Κείμενο, Διασκευή, Σκηνοθεσία: ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ

Βοηθός Σκηνοθέτη : ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ

Σκηνικά : ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

Ενορχήστρωση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

Ήχος-Φώτα : ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Video - Trailer -Φωτογράφιση : ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΛΟΟΥ

ΠΑΙΖΟΥΝ :

ΛΙΛΙΑΝ ΑΡΧΟΝΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΟΣ

ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ

ΡΙΑ ΝΤΈΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΑΝΤΖΕΒΕΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Επικοινωνία - Οργάνωση περιοδείας: ΝΤΑΙΖΗ ΛΕΜΠΕΣΗ / daisylempesi@hotmail.gr

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Με την υπογραφή της ΓΙΩΤΑΣ ΤΖΟΥΑΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 90λ με ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr και 6956026273

Παραγωγή: ΝΕΑ ΑΥΛΑΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

20 Σεπτεμβρίου Κινηματοθέατρο Πάνθεον Πάτρα 12:00 και 17:30

2 Οκτωβρίου Ρέθυμνο Cineland Παντελής 16:15 και 18:15

3 Οκτωβρίου Ηράκλειο Κινηματοθέατρο Αστόρια 18:00 και 20:00

4 Οκτωβρίου Χανιά Mega Place Cinema 17:30

10 Οκτωβρίου Apollon Cinema Καβάλα 17:30 και 19:30

11 Οκτωβρίου Κινηματοθέατρο Star Βέροια 17:00

17 Οκτωβρίου Κινηματοθέατρο Ολύμπιον Κοζάνη 17:00

18 Οκτωβρίου Δημοτικό Θέατρο Πολύγυρου 18:30

25 Οκτωβρίου Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Βόλου ώρα 12:00





