Δημογραφικό «κραχ»: Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42% σε 15 χρόνια

Από τις 117.000 γεννήσεις το 2009 στις 68.000 το 2024

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.26 , 12:41 Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
14.09.26 , 12:22 Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια
14.09.26 , 12:15 Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
14.09.26 , 12:13 Γεωργιάδης: «Νέο app για τα ιδιωτικά ιατρεία και μπλόκο σε διαφημίσεις»
14.09.26 , 12:12 Μαζωνάκης: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς
14.09.26 , 12:00 Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας
14.09.26 , 11:53 Φοίβος Παπαδάκης: Η συμβουλή του μπαμπά του που την κρατά σαν φυλαχτό
14.09.26 , 11:45 Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Γιώργο μου αγαπημένε, θα μας λείψεις»
14.09.26 , 11:41 Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
14.09.26 , 11:22 Πάτρα: Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
14.09.26 , 10:57 Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»
14.09.26 , 10:53 «Η Παρέα του Μίκυ και το Τραγούδι της Χαράς» συνεχίζουν την περιοδεία τους
14.09.26 , 10:41 «Μπλόκο» σε μεγάλο φορτίο ακατάλληλου τόνου σε κονσέρβα από την Τουρκία
14.09.26 , 10:30 Leapmotor B03X: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τo νέο μοντέλο
14.09.26 , 10:29 Εκλογές Σουηδία: Κοντά στη νίκη οι σοσιαλδημοκράτες με οριακό αποτέλεσμα
Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
Μαζωνάκης: Ράκος η αδελφή του, Μαρία - Kατέρρευσε πάνω στο φέρετρο
Μαζωνάκης: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου...»
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Μαζωνάκη από τα παιδικά τους χρόνια
Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Η υπογεννητικότητα, έχει αδειάσει τις σχολικές αίθουσες και έχει οδηγήσει στην ερήμωση πολλών περιοχών - Βίντεο αρχείου ANT1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές αλλαγές επήλθαν μετά το 1950 στην γεννητικότητα στη χώρα μας, καθώς οι γεννήσεις από 148.000 κατά μέσο όρο το 1979 - 80 περιορίσθηκαν στις 67.000 το 2024 - 2025 ενώ η μέση ηλικία απόκτησης των παιδιών αυξήθηκε κατά 6 σχεδόν έτη και συγκεκριμένα από 26,2 στα 32,2 έτη. 

Υπογεννητικότητα: Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις - Τι αναφέρει μελέτη

Η μείωση των γεννήσεων που ξεκίνησε τα τέλη της δεκαετίας του '70 και συνεχίζεται - αν εξαιρέσουμε την περίοδο 2003 - 09 που είχαμε μια μικρή αύξηση εξαιτίας κυρίως της μαζικής μετά το 1990 εισόδου αλλοδαπών - οφείλεται, σύμφωνα με την έρευνα, στην πτώση της διαγενεακής γονιμότητας των γυναικών, καθώς αυτές που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 απέκτησαν 2,0 παιδιά ενώ όσες γεννήθηκαν γύρω από το 1985 λιγότερα από 1,5.

Η μείωση αυτή αποτυπώθηκε φυσικά και στους ετήσιους δείκτες γονιμότητας που από 2.200 παιδιά/1.000 γυναίκες το 1979 - 80, έχουν περιορισθεί στα 1.240 το 2024-2025. Την ίδια δε περίοδο, εξαιτίας και της αύξησης των θανάτων τα φυσικά ισοζυγία συρρικνώνονται, και μετά το 2010 γίνονται αρνητικά. Έτσι αν το 1971-80 είχαμε 638 χιλ. περισσότερες γεννήσεις από θανάτους, την επόμενη δεκαετία το πλεόνασμα περιορίσθηκε στις 276 χιλ. και την μεθεπόμενη στις 22 χιλ., ενώ την δεκαετία 2011-20 είχαμε 267 χιλ. περισσοτέρους θανάτους από γεννήσεις και την τελευταία πενταετία 2021-2025 290 χιλ.

Υπογεννητικότητα: Δήμος δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια

Υπογεννητικότητα: Η κατάρρευση των γεννήσεων σε περιφερειακό επίπεδο

«Οι γεννήσεις στη χώρα μας, όπως αναφέραμε ήδη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αφυπηρετήσας καθηγητή Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), Βύρωνας Κοτζαμάνης, «από 117,7 χιλ. την διετία 2008 - 2009 περιορίζονται σε 66,7 χιλ. το 2024 - 25 και στην κατάρρευσή τους αυτή συνέβαλε και η πρόσφατη μείωση του πλήθους των γυναικών 25 - 44 ετών (- 480 σχεδόν χιλ. και - 28%) που οφείλεται κυρίως στο ότι φθάνουν πλέον σε αναπαραγωγική ηλικία όλο και λιγότεροι νέοι και νέες εξαιτίας της μετά το 1980 προαναφερθείσας πτώσης των γεννήσεων, και, δευτερευόντως, εξαιτίας του αρνητικού μετά το 2010 μεταναστευτικού ισοζυγίου στις ηλικίες αυτές».

Δημογραφικό: Μειώθηκε κατά 730.000 άτομα ο πληθυσμός από το 2011!

Εξετάζοντας ειδικότερα τις μεταβολές σε χαμηλότερα του εθνικού επίπεδα για την περίοδο 2009-2024 για την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέτουμε δεδομένα ανά νομό θα διαπιστώσουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Ειδικότερα, ενώ οι γεννήσεις ανάμεσα στα δυο αυτά έτη στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 42% (από 117,44 σε 68,31 χιλ.), σε 6 νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας (Θεσπρωτία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλώρινα) η μείωση υπερέβη το 50% και σε άλλους 10 κυμάνθηκε από 45- 50%, ενώ στον αντίποδα σε 6 νησιωτικούς νομούς ήταν μικρότερη του 30%, και σε δυο από αυτούς - Κυκλάδες και Ζάκυνθο - μικρότερη ακόμη και του 15%. 

«Μαραζώνει» η Ήπειρος: «Λουκέτο» σε 38 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών!

Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των θανάτων άλλαξαν ριζικά και την αναλογία θάνατοι ανά 100 γεννήσεις ανάμεσα στο 2009 και το 2024.

«Αν δε, λάβουμε υπόψη και τις μεταβολές της θνησιμότητας και δημιουργήσουμε τον λόγο θάνατοι ανά 100 γεννήσεις» τονίζει ο κ. Κοτζαμάνης, «θα διαπιστώσουμε πως ενώ το 2009 αντιστοιχούσαν στη χώρα μας 92 θάνατοι σε 100 γεννήσεις, το 2024 αντιστοιχούν πλέον 184».

Σε περιφερειακό όμως επίπεδο ο δείκτης αυτός το 2024 κυμαίνεται από 79 έως 276. Τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη και τρεις από τις τέσσερεις νομούς της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο) είχαν και το 2024 λιγότερους θανάτους από γεννήσεις (λόγος <100) και σε άλλους 5 οι θανάτου ήταν λίγο περισσότεροι (λόγος 101- 25).

«Αγκάθι» η υπογεννητικότητα για τη χώρα μας

Αντιθέτως σε δεκαεπτά νομούς που βρίσκονται όλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα καταγράφηκαν από 175 έως 276 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Οι διαφορές δε ανάμεσα στους 3 νομούς της Κρήτης, τα Δωδεκάνησα, Ξάνθη και στους 9 της ηπειρώτικης Ελλάδας (Τρικάλων, Αρκαδίας, Κιλκίς, Καρδίτσας, Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Σερρών) στους οποίους αντιστοιχούν 2 ή και περισσότεροι ακόμη θάνατοι ανά γέννηση, είναι σημαντικές. Δεν είναι δε τυχαίο ότι οι νομοί με αναλογία μεγαλύτερη του 175/100 συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνους που είχαν ανάμεσα στο 2009 και το 2025 με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ από τις εντονότερες μειώσεις (>-10%) του πληθυσμού τους, ενώ αντιθέτως σε όσους η αναλογία αυτή ήταν μικρότερη του 125/100 συγκαταλέγονται στην ομάδα εκείνη που κατέγραψε είτε μια περιορισμένη μείωση, είτε ακόμη και μια μικρή αύξηση.

Τίθεται φυσικά το ερώτημα: Πού οφείλονται οι σημαντικές αυτές διαφοροποιήσεις; «Για να απαντήσουμε», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κοτζαμάνης, «θα πρέπει να υπενθυμίσουμε -απλοποιώντας στο έπακρο-, ότι:

Στο «κόκκινο» η υπογεννητικότητα: Χωρίς γέννηση για χρόνια νησιά και χωριά

  1. Οι γεννήσεις κάθε χρονιά σε κάθε ενότητα εξαρτώνται βασικά από το πλήθος των γυναικών 25-45 ετών (γυναικών που ανήκουν προφανώς σε διαφορετικές γενεές, καθώς οι νεότερες από αυτές έχουν γεννηθεί πριν από 25 χρόνια και οι μεγαλύτερες πριν από 45 χρόνια) και από την τελική τους γονιμότητα, τον αριθμό δηλ. των παιδιών που θα αποκτήσουν όσες τεκνοποιούν την ίδια χρονιά ανάμεσα στα 25 και τα 45 τους, και,
  2. ο αριθμός των θανάτων κάθε χρονιά εξαρτάται βασικά από το πλήθος των ηλικιωμένων ατόμων σε κάθε ενότητα και από τις ανά ηλικία πιθανότητες θανάτου την ίδια χρονιά. Έτσι πχ. αν δυο ενότητες έχουν κάποια χρονιά τον ίδιο αριθμό κατοίκων (100.000) αλλά στην μεν πρώτη οι γυναίκες ηλικίας 25-45 ετών είναι 30.000 ενώ στην δευτερη15.000, ενώ και στις δυο οι γυναίκες κατανέμονται ανά ηλικία με τον ίδιο τρόπο έχοντας ταυτόχρονα τα ίδια ανά ηλικία ποσοστά γονιμότητας θα καταγράψουμε στην πρώτη τον διπλάσιο αριθμό γεννήσεων από την δεύτερη. Η, ακόμη αν στις δυο αυτές ενότητες οι 65 ετών και άνω είναι 15.000 και 30.00 αντίστοιχα, ενώ η κατανομή τους και οι πιθανότητες θανάτου ανά ηλικία είναι η ίδια, θα έχουμε στην δεύτερη τον διπλάσιο αριθμό θανάτων».

«Τα παραπάνω», εξηγεί ο ερευνητής, «μας επιτρέπουν να ερμηνεύσουμε σε μεγάλο βαθμό, την διαφοροποιημένη ανά νομό μεταβολή τόσο των γεννήσεων όσο και των Φυσικών Ισοζυγίων ανάμεσα στο 2009 και το 2024».

Υπογεννητικότητα: «Bυθίζεται» το ποσοστό των γεννήσεων στην Ελλάδα

Ειδικότερα:

  • Οι νομοί με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις των γεννήσεων είχαν αφενός μεν στην γενεά του 1960 χαμηλή γονιμότητα (μικρότερο αριθμό παιδιών/γυναίκα) και ταχύτερη και έντονη συρρίκνωσή της στις επόμενες γενεές, αφετέρου δε ταχύτερη μείωση του πλήθους των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας 
  • Οι νομοί που είχαν λιγότερους θανάτους από γεννήσεις χαρακτηρίζονται τόσο από ηπιότερη μείωση των γεννήσεων και ηπιότερους ρυθμούς αύξησης των ηλικιωμένων τους όσο και από πολύ νεανικότερους πληθυσμούς, καθώς συγκράτησαν ένα μεγάλο τμήμα των νέων τους ενώ προσέλκυσαν και άλλους, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Οι διαφοροποιημένοι επομένως ανά νομό ρυθμοί μείωσης της γονιμότητας των γενεών και αύξησης της δημογραφικής γήρανσης σε συνδυασμό με την διαφοροποιημένη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση είναι οι βασικές αίτιες των προαναφερθεισών μεταβολών ανάμεσο 2009 και το 2024.

Δημογραφικό: Τα στοιχεία της Eurostat για Ευρώπη και Ελλάδα

«Συμπερασματικά», τονίζει ο κ. Κοτζαμάνης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «την τελευταία δεκαπενταετία καταγράφεται μια κατάρρευση των γεννήσεων (-42%) πολύ εντονότερη από αυτήν της δεκαετίας του '80, όταν οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 31% (από 148 το 1980 στις 102 χιλ. το 1990). Μια τρίτη δε περίοδος σημαντικής σχετικά μείωσης (-15%) σε όλα τα σενάρια εξέλιξης της γονιμότητας και της θνησιμότητας αναμένεται εκ νέου ανάμεσα στο 2045 και το 2060, καθώς την περίοδο αυτή θα φθάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι γεννηθέντες το 2010-29 που υπολείπονται κατά 450 χιλ. των αντίστοιχων της εικοσαετίας 1990-2009».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 |
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις
Ελλαδα
Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια
Μαζωνάκης: Η φωτογραφία και τα 87 λεπτά μέχρι το ΕΚΑΒ
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς
Πάτρα: Δώρο Ζωής Από Τον 31χρονο Που Σκοτώθηκε Σε Τροχαίο
Ελλαδα
Πάτρα: Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Κατάσχεση 19,4 τόνων τόνου στην Αττική λόγω ισταμίνης
Ελλαδα
«Μπλόκο» σε μεγάλο φορτίο ακατάλληλου τόνου σε κονσέρβα από την Τουρκία
φαρμακείο
Ελλαδα
Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική
Ανάβυσσος: Αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάι Για Πυροβολισμούς
Ελλαδα
Ανάβυσσος: Δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι - Αναζητείται μετά τους πυροβολισμούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Έκανα Αυτό Που Έπρεπε, Λέει Ο Οδηγός Ταξί
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Έκανα αυτό που έπρεπε»
Αλκέτ Ριζάι
Ελλαδα
Εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο
Οδηγός Που Μπήκε Ανάποδα Στην Παραλιακή
Ελλαδα
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top