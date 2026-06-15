Υπογεννητικότητα: Δήμος δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια

Η απόφαση του Δήμου Σερβίων να χορηγεί οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας: την υπογεννητικότητα. Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προσέλκυσης νέων κατοίκων και στήριξης της οικογένειας, μέσα από συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μπορεί πραγματικά να αναστρέψει τη δημογραφική συρρίκνωση. Η Ελλάδα καταγράφει εδώ και χρόνια λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, ενώ ολοένα και περισσότεροι νέοι αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας, του υψηλού κόστους στέγασης και της δυσκολίας εξεύρεσης σταθερής εργασίας. Η πτώση των γεννήσεων δεν αποτελεί μόνο ελληνικό, αλλά και διεθνές φαινόμενο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για σημαντικές δημογραφικές μεταβολές τις επόμενες δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί δήμοι έχουν προχωρήσει σε ανάλογα κίνητρα, προσφέροντας επιδόματα γέννησης ή οικονομικές ενισχύσεις για νέες οικογένειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά φτάνουν ακόμη και τις 10.000 ευρώ ανά παιδί, αποδεικνύοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αναζητά λύσεις απέναντι στη δημογραφική κρίση.

Παρόλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι τα χρηματικά κίνητρα από μόνα τους δεν αρκούν. Η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών: προσιτή κατοικία, επαρκείς βρεφονηπιακούς σταθμούς, ευέλικτες μορφές εργασίας για γονείς, φορολογικά κίνητρα και ουσιαστική στήριξη των νέων ζευγαριών σε βάθος χρόνου. Μόνο έτσι η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας θα πάψει να αποτελεί οικονομικό ρίσκο.

Η πρωτοβουλία των Σερβίων στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες. Αν όμως η Ελλάδα θέλει πραγματικά να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα, χρειάζεται μια εθνική στρατηγική με διάρκεια, συνέπεια και στόχο να δώσει στους νέους λόγους όχι μόνο να κάνουν παιδιά, αλλά και να χτίσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ και ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο, με τις πληρωμές να ξεκινούν μετά τις 24 Ιουνίου και να ολοκληρώνονται έως τις 30 του μήνα.

Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Το ποσό θα κατατεθεί στον ενεργό λογαριασμό IBAN που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης του 2024. Οι γονείς καλούνται μόνο να ελέγξουν ότι ο λογαριασμός τους είναι σωστά καταχωρισμένος.

Το επίδομα χορηγείται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ τα ποσά αυξάνονται αναλογικά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Η χορήγηση της ενίσχυσης συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2024 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου, μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ. Το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.