Δημογραφικό: Μειώθηκε κατά 730.000 άτομα ο πληθυσμός από το 2011!

«Αγκάθι» αποτελεί το δημογραφικό για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Iνστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών που περιλαμβάνει δεδομένα τόσο για το 2024 όσο και για το 2025, τα τελευταία 14 χρόνια η μείωση του πληθυσμού ξεπέρασε τα 700.000 άτομα!

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στο δημογραφικό της χώρας μας με τις προβλέψεις των ειδικών να είναι δυσοίωνες, ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Άννα Σανοζίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Είναι ενδεικτικό ότι από 1/1/2011 μέχρι 1/1/2025, η μείωση του πληθυσμού είναι 730.000 κάτοικοι, ενώ για το ίδιο διάστημα οι θάνατοι ήταν 570.000 περισσότεροι από τις γεννήσεις.

«Αν δεν δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την οικογένεια και τα παιδιά στη χώρα μας θα έχουμε κατά μέσο όρο 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις κάθε χρόνο. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι η "ζυγαριά" είσοδοι - έξοδοι στη χώρα μας θα ήταν μηδενική, δηλαδή, με απλά λόγια, αν δεν έμπαινε και δεν έβγαινε κανένας στη χώρα μας» τονίζει ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, καθηγητής Δημογραφίας, Διευθυντής Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών.

H Eλλάδα «γερνάει» συνεχώς

Η χώρα μας τείνει να γερνάει συνεχώς. Το 23% των κατοίκων είναι 65 ετών και άνω. Από τις πιο γηρασμένες περιοχές της Ελλάδας είναι η Ευρυτανία όπου το ποσοστό αγγίζει το 40%.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών ξεπερνούν κατά 1.100.000 τα παιδιά έως 15 ετών.

«Σήμερα η γενιά που γεννήθηκε γύρω στο 1980 κάνει κατά μέσο όρο λίγο λιγότερο από 1,5 παιδί. Οι γονείς τους που γεννήθηκαν το ’60 έκαναν 2 παιδιά κατά μέσο όρο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζαμάνης.

Με μόλις «δύο πρωτάκια» ξεκινάει η σχολική χρονιά στις Οινούσσες

Μέσα σε όλα, τα παιδιά που περνούν το κατώφλι της πρώτης δημοτικού όλο και μειώνονται.

Στις Οινούσσες, που απέχουν μόλις 4 ναυτικά μίλια από την Τουρκία, όπως φαίνεται μόνο δύο θα είναι τα πρωτάκια φέτος.

«Στο δημοτικό σχολείο από 28 παιδιά πέρυσι, φέτος μειωθήκαμε στα 20 παιδιά. Η πρώτη δημοτικού θα έχει δύο πρωτάκια. Το δημογραφικό στα μικρά νησιά είναι ο πιο επικίνδυνος εσωτερικός εχθρός» τονίζει ο Δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ.

