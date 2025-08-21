«Μαραζώνει» η Ήπειρος: «Λουκέτο» σε 38 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών!

Οι παιδικές φωνές δε θα ακουστούν φέτος σε 38 σχολεία της Ηπείρου, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας επιδεινώνεται και είναι τρομακτικό, ενώ όπως υποστηρίζει η Ένωση Πολυτέκνων με αυτούς τους ρυθμούς, σε 50 χρόνια, ο αριθμός των παιδιών που θα πάνε Α΄ Δημοτικού θα είναι μηδέν.

Ο Στέφανος από τη Βοβούσα Ιωαννίνων έχει στο γραφείο του ένα κάδρο με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, για να θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Ήθελε τα τρία παιδάκια του να βγάλουν εκεί το δημοτικό. Όμως το χωριό ερημώνει.

«Εγώ εκεί μεγάλωσα, όλο το δημοτικό το έβγαλα εκεί πέρα. Τώρα πια δε λειτουργεί. Δύο χρόνια τα παιδιά μου πήγαν εκεί σχολείο. Τώρα αναγκαστήκαμε και φύγαμε στα Γιάννενα. Δεν έχουμε κίνητρα, δεν έχουμε δουλειά», δήλωσε ο Στέφανος Στακογιάννης, Πρόεδρος της Βοβούσας.

Συνολικά 38 σχολεία δε θα ανοίξουν φέτος στην Περιφέρεια Ηπείρου: 25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά, που είτε δεν συγκεντρώνουν τον επαρκή αριθμό μαθητών, είτε δεν έχουν καθόλου.

Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, λέει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης στο Star.

«Το μεροκάματο βγαίνει δύσκολα στα μικρά χωριά. Όταν ήμουν δήμαρχος Μετσόβου, είχα 3.200 κατοίκους. Σήμερα το Μέτσοβο ζήτημα να έχει 1.500. Όταν το Μέτσοβο, με όλη αυτή την ανάπτυξη, έχει φτάσει στο 50%, σκεφτείτε τα άλλα χωριά της Ηπείρου τι γίνεται, σχολίασε και πρόσθεσε:

«Στην Ελλάδα, με τους χαμηλούς μισθούς που παίρνουμε, δεν φτάνουν για τίποτα. Δεν μπορείς δυστυχώς να αναθρέψεις ένα παιδί, όσο κι αν θέλω να κάνω παιδιά στο μέλλον».

Εφιαλτική πρόβλεψη: Σε 50 χρόνια οι μαθητές της Α' Δημοτικού θα είναι μηδέν

Οι πολύτεκνοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς κάθε χρόνο οι μαθητές που εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού είναι κατά χιλιάδες λιγότεροι.

«Περίπου σε πενήντα χρόνια από τώρα θα έχουμε μηδέν μαθητές στην Α΄ Δημοτικού. Να επανέλθει ο νόμος Γιαννάκου, με τον οποίο προτάσσονταν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί στις προσλήψεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ξαναέχουμε γεννήσεις, να ξαναέχουμε παιδιά στα σχολεία και να αποφύγουμε την πορεία προς τον γκρεμό», επεσήμανε ο Δημήτρης Σταμούλης, Αντιπρόεδρος Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Είναι ενδεικτικό ότι πριν από μια εικοσιπενταετία μετρούσαμε περίπου 2.000 νέες πολύτεκνες οικογένειες κάθε χρόνο, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός έχει πέσει σχεδόν στο μισό.

