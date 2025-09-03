Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό

Το σοκαριστικό post στο Χ για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας

Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.25, 09:03
Ακούστε το άρθρο

Με την Ελλάδα ασχολήθηκε ο Αμερικανός μεγιστάνας Έλον Μάσκ, κάνοντας μια σοκαριστική ανάρτηση στο Χ για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας. 

Ο Μασκ έγραψε «Ο θάνατος της Ελλάδας» και συνόδευσε το post του με ένα δημοσίευμα που αναφέρει πως πάνω από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα, λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης. 

 

 

«Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης του 2,1.

Δημογραφικό: Μειώθηκε κατά 730.000 άτομα ο πληθυσμός από το 2011!

Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν, καθώς δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά», αναφέρει το δημοσίευμα.

«Μαραζώνει» η Ήπειρος: «Λουκέτο» σε 38 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών!

Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία, από το 2011 έως το 2024 καταγράφονται σταθερά αρνητικά φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις μείον θάνατοι), τα οποία, σε συνδυασμό με τα αρνητικά μεταναστευτικά ισοζύγια της περιόδου αυτής προκάλεσαν τη μείωση του πληθυσμού κατά σχεδόν 500 χιλ. άτομα. 

«Αγκάθι» η υπογεννητικότητα για τη χώρα μας

Σε ανάλυση του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρεται ότι σήμερα η Ελλάδα καταγράφει από τους χαμηλότερους ετήσιους δείκτες γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαγενεακή γονιμότητα να κινείται στα 1,3-1,4 παιδιά/γυναίκα (στις γενεές που γεννήθηκαν γύρω από το 1980), δηλαδή, υπολείπεται σημαντικά του ορίου αναπαραγωγής (2,07 παιδιά/γυναίκα).

Στο «κόκκινο» η υπογεννητικότητα: Χωρίς γέννηση για χρόνια νησιά και χωριά

Παράλληλα, η Ελλάδα θεωρείται μια σχετικά γερασμένη χώρα αφού σχεδόν το 23% των κατοίκων της είναι άνω των 65 ετών, ενώ το 2023 οι πάνω των 65 ήταν σχεδόν 1 εκατ. περισσότεροι από τους νέους 0-14 ετών.

Τέλος σημαντική είναι και η αύξηση των ποσοστών ατεκνίας για τις γενεές γύρω από το 1980, που αφορούν πλέον ένα στα πέντε άτομα.
 

