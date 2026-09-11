Γιώτα Βοζίκη: Έτοιμη για την «Premiera» της στον Βόλο

Ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό του Βόλου μοναδικές μουσικές βραδιές

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Πρώτη Δημοσίευση: 11.09.26, 17:53
Γιώτα Βοζίκη: Έτοιμη για την «Premiera» της στον Βόλο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Βοζίκη ξεκινά τις χειμερινές της εμφανίσεις στο Βόλο, στο Premiera Full of live, από 11 Σεπτεμβρίου.
  • Θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μαζί με τη Βασιλική Νταντά και τον Ανδρέα Δρακόπουλο.
  • Η Γιώτα έχει κερδίσει το κοινό με το τραγούδι της «Χαρτομάντηλα», που έγινε μεγάλη επιτυχία.
  • Συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην Αθήνα, κάθε Τρίτη στο «Apla Troumpa» με τη Σάσα Μπάστα.
  • Είναι σε δημιουργική περίοδο, σχεδιάζοντας νέα μουσικά βήματα με τη Heaven Music.

Η Γιώτα Βοζίκη, μία από τις πλέον ελπιδοφόρες και ταλαντούχες λαϊκές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς, ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό του Βόλου μοναδικές μουσικές βραδιές, ξεκινώντας τις χειμερινές της εμφανίσεις στο Premiera Full of live, στο πλευρό της Βασιλικής Νταντά και του Ανδρέα Δρακόπουλου! 

Γιώτα Βοζίκη: «Κοιμήθηκα στο τιμόνι – Ήμουν τέσσερις μήνες σε καροτσάκι»

Η μεγάλη πρεμιέρα είναι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η Γιώτα Βοζίκη θα βάλει τη δική της μουσική σφραγίδα, μαζί με την Βασιλική Νταντά και τον Ανδρέα Δρακόπουλο σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αυθεντικό λαϊκό ήχο, αγαπημένες επιτυχίες, ενέργεια και διασκέδαση.

Με φωνή που ξεχωρίζει, ιδιαίτερο ρεπερτόριο και σκηνική παρουσία που καθηλώνει, η Γιώτα Βοζίκη έχει ήδη καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της στη νέα γενιά του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Το πρώτο της δισκογραφικό βήμα, το τραγούδι «Χαρτομάντηλα», αποτέλεσε το καλύτερο ξεκίνημα. Το τραγούδι κέρδισε το στοίχημα από την πρώτη στιγμή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αγαπήθηκε από το κοινό, επιβεβαιώνοντας πως η Γιώτα Βοζίκη ήρθε για να αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

Στο video clip του τραγουδιού συμμετείχε ο Γιάννης Σπαλιάρας, προσθέτοντας μια ξεχωριστή παρουσία στο πρώτο μουσικό βήμα της Γιώτας.

Παράλληλα με τις εμφανίσεις της στον Βόλο, η Γιώτα συνεχίζει τις live εμφανίσεις της και στην Αθήνα. Κάθε Τρίτη, θα βρίσκεται στο  hot spot του Πειραιά «Apla Troumpa», μαζί με  την Σάσα Μπάστα, σε ένα ακόμη δυναμικό μουσικό πρόγραμμα.

Και όλα αυτά ενώ η Γιώτα Βοζίκη βρίσκεται ήδη σε δημιουργική περίοδο, σχεδιάζοντας τα επόμενα μουσικά της βήματα μαζί με τη Heaven Music, με στόχο να συνεχίσει τη δυναμική πορεία που μόλις ξεκίνησε.

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