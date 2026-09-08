«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Η Κόρα Καρβούνη στην πρώτη της σκηνοθεσία

«Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός»

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Πρώτη Δημοσίευση: 08.09.26, 17:52
«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Η Καρβούνη Στην Πρώτη Της Σκηνοθεσία
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«Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός.
Οι σχέσεις έχουν πάντα το τέλος τους.
Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό;
Σε αυτό το αχαρο και δύσκολο σημείο, μπαίνω εγώ!»
 
Η πρώτη σκηνοθεσία της Κόρας Καρβούνη φέρνει στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ, ένα θέατρο για τις τέχνες, τη σύγχρονη γαλλική κωμωδία του Tristan Petitgirard, με τους Μιχάλη Συριοπούλο, Βάσω Καβαλλιεράτου και Στάθη Κόικα.
 
Υπάρχουν ζευγάρια που χωρίζουν με ένα μήνυμα. Άλλα με μια σιωπή. Στο «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»», χωρίζουν με εξωτερικό συνεργάτη.
Ο Ερίκ έχει στήσει μια παράξενη, απολύτως οργανωμένη επιχείρηση: αναλαμβάνει να ανακοινώνει χωρισμούς κατ’ οίκον. Πηγαίνει στη θέση εκείνων που δεν βρίσκουν το θάρρος, τη γλώσσα ή την ψυχραιμία να πουν «τελειώσαμε». Με ευγένεια, μεθοδικότητα και επαγγελματική απόσταση, μπαίνει στα σπίτια των άλλων και παραδίδει το τέλος μιας σχέσης σαν υπηρεσία.

«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Η Κόρα Καρβούνη στην πρώτη της σκηνοθεσία

«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Η Κόρα Καρβούνη στην πρώτη της σκηνοθεσία

Μέχρι τη μέρα που μια ακόμη ανάθεση τον φέρνει αντιμέτωπο με τη Γκαέλ, τη γυναίκα που κάποτε τον εγκατέλειψε χωρίς εξηγήσεις. Δίπλα της, ο Αγάθωνας, ο νυν σύντροφός της, έχει ήδη μετανιώσει για την παραγγελία του χωρισμού. Η δουλειά ακυρώνεται, το παρελθόν ανοίγει, οι ρόλοι αλλάζουν χέρια. Κανείς δεν βρίσκεται πια στη σωστή θέση. Κανείς δεν λέει ακριβώς αυτό που εννοεί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει χωρίς να εκτεθεί.

Η Κόρα Καρβούνη περνά για πρώτη φορά στη σκηνοθεσία με ένα έργο που χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της κωμωδίας για να μιλήσει για κάτι πολύ πιο άβολο: την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αναθέτουν στους άλλους τις δύσκολες πράξεις τους. Την αδυναμία να πούμε την αλήθεια.

«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Η Κόρα Καρβούνη στην πρώτη της σκηνοθεσία

Το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» του Tristan Petitgirard —ο γαλλικός τίτλος είναι Rupture à domicile— συστήνεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τη θεατρική σεζόν 2026-2027 στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ, ένα θέατρο για τις τέχνες. Το έργο έφερε τον Petitgirard στις υποψηφιότητες των Molières 2015 στην κατηγορία του καλύτερου γαλλόφωνου συγγραφέα και αγαπήθηκε στη Γαλλία για τον τρόπο με τον οποίο ανανεώνει την κωμωδία σχέσεων: γρήγορη πλοκή, διαρκείς μετατοπίσεις, κοφτερές ατάκες, αλλά και χαρακτήρες που κουβαλούν πραγματικά τραύματα κάτω από την ευφυΐα τους.

Στην ελληνική εκδοχή, η Κόρα Καρβούνη συναντά τρεις ηθοποιούς με έντονη σκηνική προσωπικότητα: τον Μιχάλη Συριοπούλο, τη Βάσω Καβαλλιεράτου και τον Στάθη Κόικα. Τρεις άνθρωποι στη σκηνή, τρεις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου πανικού: να αγαπηθείς, να κερδίσεις χρόνο, να μη φανείς αδύναμος, να μη μείνεις μόνος με αυτό που πραγματικά θέλεις.  
Το έργο ξεκινά σαν μια έξυπνη επαγγελματική παρεξήγηση και γρήγορα γίνεται ένα παιχνίδι ελέγχου. Ποιος έχει το δικαίωμα να τελειώσει μια σχέση;

Το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» είναι μια ερωτική κωμωδία για την αέναη παλη των φύλων, την αδυναμία του ανθρώπου να ομολογήσει την αλήθεια του τέλους μιας σχέσης και τον φαύλο κύκλο του ψεύδους. Μια κωμωδία για την πάλη με τον εαυτό.
Θα καταφέρουν οι ήρωες να ξεφύγουν από τον καθρέφτη που αντικατοπτρίζει την εικόνα που θέλουν να δείχνουν στον κόσμο και που τους επιτάσσει η κοινωνία ή θα μας αποκαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό;

Τη μετάφραση υπογράφει ο Αντώνης Γαλέος. Τη μουσική γράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς, τα σκηνικά και τους φωτισμούς υπογράφει η Ζωή Μολυβδά Φαμέλη, ενώ τη χορογραφία η Φαίδρα Σούτου. 
Το «Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ» είναι μια κωμωδία για όσους έχουν χωρίσει, για όσους το σκέφτονται, για όσους έφυγαν χωρίς να φύγουν και για όσους εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους τους όρους μιας σχέσης που έχει λήξει προ πολλού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Συγγραφέας: Tristan Petitgirard
Βασισμένο στο έργο: Rupture à domicile
Σκηνοθεσία: Κόρα Καρβούνη
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς
Σκηνικά – Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Χορογραφία: Φαίδρα Σούτου
Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου
Διοίκηση - Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία
Διαχείριση παραγωγών - Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου
Παραγωγή: Τεχνηχώρος
 
Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Συριοπούλος, Βάσω Καβαλλιεράτου, Στάθης Κόικας
 
INFO
Θέατρο: Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ, ένα θέατρο για τις τέχνες
Διεύθυνση: Τουρναβίτου 7, Αθήνα
 
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 20:00

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ΚΟΡΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ
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