Η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και ο κομβικός ρόλος των ενεργειακών σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο κυριάρχησαν στην άτυπη Τριμερή Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν τη σταθερή βούλησή τους για τη διατήρηση και ενίσχυση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας, το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος τα τελευταία χρόνια, σε μια συγκυρία όπου η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και ανακατατάξεις.

Στη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η πορεία των διμερών και τριμερών σχέσεων, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα μεγάλα ενεργειακά project της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου - Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να μετατρέψει την περιοχή σε γέφυρα μεταφοράς πράσινης ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις των ηγετών μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου -Αιγύπτου τόνισε πως σήμερα συζήτησαν εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις αποδεικνύοντας πως αυτή η συνεργασία είναι θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και ασφάλειας, ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας.

«Για τη Γάζα επαναλάβαμε τη στήριξή μας για δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση των δύο χωρών», ανέφερε και μίλησε για την ανάγκη να φτάνει ανεμπόδιστα η ανθρωπιστική βοήθεια και να αφοπλιστεί η Χαμάς.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στον Λίβανο, όλοι τασσόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και κυριαρχίας του σε όλη την Επικράτεια», συνέχισε ο πρωθυπουργός ενώ για τη Λιβύη σημείωσε πως «στηρίζουμε την ενότητα της χώρας και μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, χωρίς ξένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές».

«Να περιοριστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από τη Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου και να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για την αποφασιστικότητα που δείχνει η Αίγυπτος για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Για το κυπριακό ανέφερε ότι επανέλαβε τη συμπαράσταση στην προοπτική δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών», υπογράμμισε.

Για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας.

«Μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως η Ελλάδα θέτει το θέμα σε απόλυτη προτεραιότητα. Η Ελληνική προεδρία στο συμβούλιο ασφαλείας σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες», πρόσθεσε.

«Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο», τόνισε και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο «η οποία απέδειξε πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλίσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», διαμήνυσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία των χωρών στην ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τις επενδύσεις ενώ χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.

«Είναι σημαντικές οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές για να υγροποιείται και θα μπορεί να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω Αλεξανδρούπολης για να καλύψει ανάγκες χωρών στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας με την Αίγυπτο. «Μια ισχυρή σχέση Ε.Ε - Αιγύπτου αποτελεί μια επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Η τριμερής μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή», υπογράμμισε.

Aλ Σίσι: «Ορόσημο η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας»

Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερούς συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Ο Αλ Σίσι χαρακτήρισε τον τριμερή μηχανισμό πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο κοινό όφελος και στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Ο κ.Σίσι αναφέρθηκε στην κοινή βούληση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να ενισχύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και επισήμανε ότι η ασφάλεια πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και του διεθνούς δικαίου.

Έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας

Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η συνεργασία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τριμερούς σχέσης. Η Αίγυπτος, όπως ανέφερε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.

Ο Αλ Σίσι αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, για επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Άμυνα, ασφάλεια και διεθνές δίκαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αιγύπτιος πρόεδρος και στην αμυντική διάσταση του τριμερούς σχήματος. Όπως σημείωσε, η συνεργασία Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου δεν περιορίζεται στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό, αλλά περιλαμβάνει τον συντονισμό στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή.

Συνέδεσε μάλιστα ευθέως την περιφερειακή ασφάλεια με την προσήλωση των τριών χωρών στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, στη στήριξη των εθνικών θεσμών και στον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού και της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και νέες επενδυτικές δυνατότητες στην Αίγυπτο στους τομείς της τεχνολογίας και της πληροφορικής, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των κατασκευών και των υποδομών.

Γάζα: «Όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, εξέφρασε την αντίθεση του Καΐρου σε οποιαδήποτε προσπάθεια «εκτοπισμού των Παλαιστινίων» ή «αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης των παλαιστινιακών εδαφών».

Ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Αιγύπτου υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Λιβύη και Συρία

Για τη Λιβύη, ο Αλ Σίσι υπογράμμισε τη σημασία μιας πολιτικής διαδικασίας υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών, ενώ ζήτησε την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, αλλοδαπών μαχητών και μισθοφόρων από τη χώρα.

Ως προς τη Συρία, επισήμανε τη σύγκλιση των θέσεων Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου υπέρ της διαφύλαξης της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και κατά οποιασδήποτε απόπειρας διαμελισμού της.

Οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στο Σουδάν και στο Κέρας της Αφρικής, με τον Αλ Σίσι να επαναλαμβάνει συνολικά τη θέση του Καΐρου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αναζήτησης πολιτικών λύσεων στις κρίσεις της ευρύτερης περιοχής.

Ν. Χριστοδουλίδης: «Έχουμε οικοδομήσει σταθερό σχήμα το οποίο ενισχύεται συνεχώς»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις κοινές δηλώσεις των ηγετών μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου -Αιγύπτου τόνισε ότι από το 2014 έχουν οικοδομήσει σταθερό σχήμα το οποίο ενισχύεται συνεχώς.

«Πλέον έχει στρατηγικό βάθος και εδράζεται σε θετική προσέγγιση. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία», ανέφερε.

Ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε πως η συνεργασία των τριών χωρών εμβαθύνεται και επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα.

«Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, που θα χαρακτηρίζεται από σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κοινή Διακήρυξη που υιοθέτησαν σήμερα υπογραμμίζει αυτές τις επιδιώξεις. Για το Παλαιστινιακό είπε ότι επαναβεβαίωσαν τη σταθερή θέση για λύση δύο κρατών. Για τη Γάζα, τόνισε πως η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και η Κύπρος ενισχύει την ανθρωπιστική βοήθεια. Για τον Λίβανο, είπε ότι είναι σθεναρή η υποστήριξη του προέδρου της χώρας.

«Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, θεωρούμε προτεραιότητα την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου συνυφασμένη με την σταθερότητα και ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Εργαζόμαστε για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την ΕΕ. Είναι κατανοητή στις Βρυξέλλες η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου. Χαιρετίζουμε την αποδέσμευση της επόμενης δόσης προς την Αίγυπτο», συνέχισε.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορική τη συμμετοχή του Προέδρου Σίσι στην άτυπη σύνοδος κορυφής στη Λευκωσία.

«Να κλείσω ευχαριστώντας την Αίγυπτο για τη σταθερή, διαχρονική στήριξη στις προσπάθειες για επανένωση της πατρίδας μας στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», είπε, καταλήγοντας ο κ. Χριστοδουλίδης.