Ψηφιακό Φροντιστήριο: Οι αλλαγές τη σχολική χρονιά 2026-2027

Τι αλλάζει για τους μαθητές Λυκείων

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels (Solé Gomez)
Ψηφιακό Φροντιστήριο: Τι Αλλάζει Τη Σχολική Χρονιά 2026-2027
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τη σχολική χρονιά 2026-2027, το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνεται και στην Α’ και Β’ Λυκείου.
  • Ενισχύεται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών.
  • Πραγματοποιούνται περίπου 477 ώρες live μαθημάτων μηνιαίως, δωρεάν για τους μαθητές.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027.
  • Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με νέες δυνατότητες και διευρυμένη παρουσία στις τάξεις του Λυκείου συνεχίζεται από τη σχολική χρονιά 2026-2027 το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην Α’ και Β’ Λυκείου, ενώ παράλληλα ενισχύεται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για πιο εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών. Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τα live μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα επεκταθούν και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να παρακολουθούν δωρεάν ζωντανή διδασκαλία.

Κάθε μήνα πραγματοποιούνται περίπου 477 ώρες live μαθημάτων, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθούν οργανωμένα μαθήματα ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027. Περίπου 100.000 υποψήφιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο στις εξετάσεις, με το Ψηφιακό Φροντιστήριο να λειτουργεί ως ένα ακόμη εργαλείο προετοιμασίας, ενισχύοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτική υποστήριξη. Παράλληλα, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεχίσουν την προετοιμασία τους και εκτός σχολικής περιόδου.

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