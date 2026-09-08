Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρετούσαν το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όταν η Κυριακή Γρίβα κατέφυγε εκεί ζητώντας προστασία λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.
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Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το βούλευμα που επικαλείται το παρόν υλικό, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και αποφάσισε την παραπομπή των τεσσάρων κατηγορουμένων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλείψεως.
Η εξέλιξη έρχεται μετά την εισαγγελική πρόταση του Μαΐου 2026, με την οποία είχε ζητηθεί να δικαστούν ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.
Κυριακή Γρίβα: Τι αναφέρει το δικαστικό βούλευμα
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται να εξέθεσαν την Κυριακή Γρίβα σε κίνδυνο και να την άφησαν αβοήθητη, ενώ, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την αποτροπή του αποτελέσματος.
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Στο βούλευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».
Η εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί περιέγραφε με αντίστοιχο τρόπο την αποδιδόμενη ποινική ευθύνη στους τέσσερις αστυνομικούς.
Κυριακή Γρίβα: Τι καταλογίζεται στον σκοπό
Για τον αστυνομικό που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, το δικαστικό συμβούλιο φέρεται να επισημαίνει ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την κίνηση του πρώην συντρόφου της Κυριακής.
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Σύμφωνα με το βούλευμα, ο δράστης κινήθηκε πεζός σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το φυλάκιο, κρατώντας μαχαίρι, και πλησίασε την Κυριακή, η οποία βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα και σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο.
Ακολούθησε η θανατηφόρα επίθεση.
Κυριακή Γρίβα: Η αξιωματικός υπηρεσίας
Σε ό,τι αφορά στην αξιωματικό υπηρεσίας, οι δικαστικές αρχές φέρονται να του αποδίδουν, την παράλειψη επικοινωνίας με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για τον εντοπισμό του δράστη, αλλά και τη μη μέριμνα για την εξεύρεση περιπολικού.
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Στο δικαστικό έγγραφο φέρεται να γίνεται αναφορά και σε περιπολικό που βρισκόταν διαθέσιμο στο Αστυνομικό Τμήμα και δεν αξιοποιήθηκε για την ασφαλή μεταφορά της Κυριακής Γρίβα.
Η 28χρονη είχε απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές επειδή φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα και ζητούσε βοήθεια προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι της.
Κυριακή Γρίβα: Η επόπτρια
Για την επόπτρια των αστυνομικών τμημάτων της Δυτικής Αττικής, το βούλευμα φέρεται να καταλογίζει ότι δε βοήθησε την Κυριακή Γρίβα, η οποία είχε φτάσει έντρομη στο Τμήμα ζητώντας προστασία από τον πρώην σύντροφό της.
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Παράλληλα, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της 28χρονης.
Κυριακή Γρίβα: Ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης
Ξεχωριστή αναφορά φέρεται γίνεται σύμφωνα με πληροφορίες στον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με την Κυριακή Γρίβα.
Στο ηχητικό της κλήσης είχε καταγραφεί η φράση «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί!», η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τη δολοφονία.
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Σύμφωνα με το βούλευμα, στον εκφωνητή φέρεται να αποδίδεται ότι δεν αξιολόγησε τη σοβαρότητα του περιστατικού και δεν το προώθησε ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας».
Κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, θα έπρεπε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της Κυριακής Γρίβα.
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Η εισαγγελική πρόταση του Μαΐου είχε επίσης αποδώσει στους τέσσερις κατηγορουμένους την παράλειψη ενεργειών που, κατά την εισαγγελική κρίση, ήταν αναγκαίες για την προστασία της 28χρονης.
Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα
Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, λίγη ώρα αφότου είχε απευθυνθεί στην αστυνομία ζητώντας προστασία.
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Ο πρώην σύντροφός της καταδικάστηκε για τη δολοφονία της και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης.
Η ποινική διαδικασία για τους τέσσερις αστυνομικούς αφορά διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης. Τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση της έκκλησης της Κυριακής για βοήθεια πριν από τη δολοφονική επίθεση.
Με την παραπομπή τους σε δίκη, το δικαστήριο θα κληθεί πλέον να εξετάσει τις ευθύνες που τους αποδίδονται και να αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας.
Οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους διατηρούνται, σύμφωνα με το υλικό του βουλεύματος.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.