Λαμία: 67χρονος «Παγίδευσε» Απατεώνες

Σε πλήρη αποτυχία κατέληξε το περίπλοκο σχέδιο τηλεφωνικής εξαπάτησης σε χωριό της Φθιώτιδας, καθώς το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε τις προθέσεις των δραστών, συνεργάστηκε με τις αρχές και τους οδήγησε σε ενέδρα στο τοπικό κοιμητήριο.

Μια πρωτοφανής υπόθεση απόπειρας τηλεφωνικής απάτης εκδικάστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, επισφραγίζοντας την πλήρη κατάρρευση των σχεδίων τριών κατηγορουμένων. Οι δράστες, δύο άνδρες και μία γυναίκα επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου να αποσπάσουν μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία από 67χρονο κάτοικο χωριού.

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