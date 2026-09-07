Λαμία: 67χρονος «παγίδευσε» απατεώνες - Αντί για λίρες, τους έδωσε πέτρες

Η παγίδα που οδήγησε στη φυλακή τους δράστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 23:48 Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος
07.09.26 , 23:29 Χατζηγιάννης: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο»
07.09.26 , 23:29 Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο αύριο για τριμερή με Αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη
07.09.26 , 23:12 Ξεκίνησε Και Πάλι Η Δίκη Για Τα Τέμπη: Συγκλόνισε Η Κόρη Του Μηχανοδηγού
07.09.26 , 23:07 Αντώνης Τσαπατάκης: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο του
07.09.26 , 23:02 Λαμία: 67χρονος «παγίδευσε» απατεώνες - Αντί για λίρες, τους έδωσε πέτρες
07.09.26 , 22:55 Μάνη: Τους έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα
07.09.26 , 22:35 Ερντογάν: «Δε θα μείνουμε άπραγοι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας»
07.09.26 , 22:33 Δώρα Χρυσικού: Κινείται νομικά μετά την ψεύτικη εικόνα της με AI
07.09.26 , 22:22 Παύλος Μαρινάκης στο Star: Tι είπε για τεκμήρια, αγρότες, συνταξιούχους
07.09.26 , 21:47 Πατήσια: Bίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς
07.09.26 , 21:45 Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακρυκάπα Εύβοιας
07.09.26 , 21:08 Ελένη Τσολάκη: Η γυμναστική της είναι πιο εύκολη από όσο περίμενες!
07.09.26 , 21:06 Σε ελληνικά χέρια ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»
07.09.26 , 21:05 Μύκονος: Γνωστός κομμωτής κατηγορείται ότι άρπαξε αξεσουάρ από μαγαζί
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Φίλιππος Πλιάτσικας: «Σκέφτηκα να τα παρατήσω, είχα ανοίξει πιτσαρία»
«Σπίτι μου III» για ηλικίες έως 55 ετών: Πώς χρηματοδοτούνται
Γαρμπή - Σχοινάς: Ακύρωσαν την αποψινή τους συναυλία στο Κατράκειο
Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της
Ιωάννα Τούνη: Άνοιξε croissanterie σε διάσημο δρόμο στο Παρίσι
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Μύκονος: Γνωστός κομμωτής κατηγορείται ότι άρπαξε αξεσουάρ από μαγαζί
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels
Λαμία: 67χρονος «Παγίδευσε» Απατεώνες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 67χρονος στη Φθιώτιδα αντελήφθη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης και συνεργάστηκε με τις αρχές.
  • Οι δράστες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, προσπάθησαν να αποσπάσουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία.
  • Η επιχείρηση κατέληξε σε αποτυχία, καθώς ο 67χρονος τους «παγίδευσε» με πέτρες αντί για λίρες.
  • Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας στις 7 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Οι δράστες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ενέδρας στο τοπικό κοιμητήριο.

Σε πλήρη αποτυχία κατέληξε το περίπλοκο σχέδιο τηλεφωνικής εξαπάτησης σε χωριό της Φθιώτιδας, καθώς το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε τις προθέσεις των δραστών, συνεργάστηκε με τις αρχές και τους οδήγησε σε ενέδρα στο τοπικό κοιμητήριο.

Μια πρωτοφανής υπόθεση απόπειρας τηλεφωνικής απάτης εκδικάστηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, επισφραγίζοντας την πλήρη κατάρρευση των σχεδίων τριών κατηγορουμένων. Οι δράστες, δύο άνδρες και μία γυναίκα επιχείρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου να αποσπάσουν μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία από 67χρονο κάτοικο χωριού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΙΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάνη: Έστειλαν Ασθενοφόρο 30 Ετών Με Ένα Εκατομμύριο Χλμ
Ελλαδα
Μάνη: Τους έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα
Πατήσια: Bίντεο-Ντοκουμέντο Λίγο Μετά Τους Πυροβολισμούς
Ελλαδα
Πατήσια: Bίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς
Φωτιά τώρα στην Εύβοια: Ήχησε το 112 - Σηκώθηκαν Εναέρια
Ελλαδα
Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακρυκάπα Εύβοιας
Μύκονος: Γνωστός Κομμωτής Κατηγορείται Ότι Άρπαξε Αξεσουάρ
Ελλαδα
Μύκονος: Γνωστός κομμωτής κατηγορείται ότι άρπαξε αξεσουάρ από μαγαζί
Η τελευταία δοκιμή του Phantom στην Τανάγρα
Ελλαδα
Το βίντεο με τη δοκιμαστική  πτήση του Phantom πριν την τραγωδία
Τήνος: Τροχαίο Με Πατίνι - Διασωληνωμένη 14χρονη
Ελλαδα
Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη 14χρονη που ήταν συνεπιβάτης
Μαραθώνας: «Την Ξεσηκώσαμε Για Να Μην Είναι Πεθαμένη»
Ελλαδα
Μαραθώνας: «Την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη» λέει η 68χρονη
Συνελήφθη Πρωταγωνιστής Ροζ Ταινιών Για Μαστροπεία
Ελλαδα
Συνελήφθη πρωταγωνιστής ροζ ταινιών για μαστροπεία – Εξέδιδε δύο 16χρονες
κακοκαιρία Daniel
Ελλαδα
Κακοκαιρία Daniel: 18 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top