Χατζηγιάννης: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο»

Δες τα κόλπα που έκανε με την μπάλα ο καλλιτέχνης

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Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Όταν χωρίζω, μου είναι πιο εύκολο να γράψω ένα καινούργιο τραγούδι» / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε βίντεο στο Instagram παίζοντας ποδόσφαιρο.
  • Δείχνει εντυπωσιακά κόλπα και καλή σχέση με το freestyle.
  • Αυτοσαρκάστηκε στη λεζάντα του βίντεο λέγοντας: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».
  • Η ανάρτηση αποκάλυψε μια νέα πλευρά του καλλιτέχνη, πέρα από τη μουσική του καριέρα.

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει με ένα μικρόφωνο στο χέρι διασκεδάζοντας πλήθη κόσμου με τις μεγάλες επιτυχίες του, όμως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φαίνεται πως θα μπορούσε κάλλιστα να μας… απασχολήσει και... παίζοντας ποδόσφαιρο!

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Παίζει κιθάρα & τραγουδά στο σπίτι του το Όλα Μαγικά

Ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου να μας δείξει μια πλευρά του που μέχρι σήμερα δε γνωρίζαμε, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που σίγουρα δεν περιμέναμε.

Αυτή τη φορά, αντί για τραγούδι και μουσική, ο καλλιτέχνης ανήρτησε βίντεο που παίζει ποδόσφαιρο! Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιδόθηκε σε εντυπωσιακά κόλπα, αποδεικνύοντας πως έχει αρκετά καλή σχέση και με το… freestyle!

Και επειδή φαίνεται πως ο ίδιος εντυπωσιάστηκε με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, φρόντισε να αυτοσαρκαστεί στη λεζάντα του βίντεο, γράφοντας: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».

Δες την ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη:

 

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
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