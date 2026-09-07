Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει με ένα μικρόφωνο στο χέρι διασκεδάζοντας πλήθη κόσμου με τις μεγάλες επιτυχίες του, όμως ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φαίνεται πως θα μπορούσε κάλλιστα να μας… απασχολήσει και... παίζοντας ποδόσφαιρο!

Ο γνωστός τραγουδιστής αποφάσισε το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου να μας δείξει μια πλευρά του που μέχρι σήμερα δε γνωρίζαμε, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που σίγουρα δεν περιμέναμε.

Αυτή τη φορά, αντί για τραγούδι και μουσική, ο καλλιτέχνης ανήρτησε βίντεο που παίζει ποδόσφαιρο! Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιδόθηκε σε εντυπωσιακά κόλπα, αποδεικνύοντας πως έχει αρκετά καλή σχέση και με το… freestyle!

Και επειδή φαίνεται πως ο ίδιος εντυπωσιάστηκε με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, φρόντισε να αυτοσαρκαστεί στη λεζάντα του βίντεο, γράφοντας: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο».

Δες την ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη: