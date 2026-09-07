Ερντογάν: «Δε θα μείνουμε άπραγοι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας»

«Οι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν, οι εχθροί της θα χάσουν»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR

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Σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους τοποθετήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Τουρκία, στέλνοντας μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν να παρέμβουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας ή να αναπτύξουν εχθρική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί απειλητικές για τα συμφέροντά της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μέχρι σήμερα μετριοπαθής στάση της Τουρκίας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία ή ως ένδειξη ότι η χώρα είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί οποιαδήποτε εξέλιξη χωρίς αντίδραση.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν την πορεία της ή να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις της. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές και η Άγκυρα επιχειρεί να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα του δεν διατηρεί εχθρική στάση απέναντι σε κανένα κράτος. Όπως ανέφερε, όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της Τουρκίας και την πορεία που έχει επιλέξει η κυβέρνησή του δεν μπορούν να ανακόψουν την εξέλιξή της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στην πορεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει χαράξει η Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν διαθέτει τη δύναμη να αλλάξει την κατεύθυνση της χώρας ή της ιστορίας.

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Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε έναν περισσότερο συμβολικό και ιδεολογικό τόνο, «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», προσθέτοντας ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».

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ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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ΤΟΥΡΚΙΑ
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