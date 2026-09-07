Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν, όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας.

Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το όρος Μιζιργκί, μία από τις υψηλότερες κορυφές του Βόρειου Καυκάσου, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα την Κυριακή, παρασύροντας ομάδα 33 ορειβατών.

Tragedy in the Caucasus Mountains: Terrifying footage captures a massive avalanche on Mount Mizhirgi in Kabardino-Balkaria striking a group of 15 climbers. Initial reports confirm at least 7 dead as rescue operations continue with a Russian EMERCOM Mi-8 helicopter. pic.twitter.com/jOU1EItgQf — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 7, 2026

Μέχρι τις 09:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, 10 από τους ορειβάτες είχαν καταφέρει να κατέβουν μόνοι τους από το βουνό, ενώ η τύχη ακόμη έξι ανθρώπων παρέμενε άγνωστη.

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, οι προσπάθειες των συνεργείων δυσχεραίνονταν από το δύσβατο έδαφος, καθώς και από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νέων χιονοστιβάδων.