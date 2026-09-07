Καύκασος: Η στιγμή που χιονοστιβάδα παρασύρει ορειβάτες - 11 νεκροί

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Πηγή: The Moscow Times / Φωτογραφία αρχείου AP (Charlie Riedel)
Χιονοστιβάδα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 11 νεκροί και 6 τραυματίες από χιονοστιβάδα σε ορειβάτες στην Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, Βόρειος Καύκασος.
  • Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε από το όρος Μιζιργκί, παρασύροντας 33 ορειβάτες.
  • Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, 10 ορειβάτες είχαν κατέβει μόνοι τους, ενώ η τύχη 6 παραμένει άγνωστη.
  • Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με δυσκολίες λόγω του εδάφους και κινδύνου νέων χιονοστιβάδων.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν, όταν χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας

Η χιονοστιβάδα κατέβηκε από το όρος Μιζιργκί, μία από τις υψηλότερες κορυφές του Βόρειου Καυκάσου, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα την Κυριακή, παρασύροντας ομάδα 33 ορειβατών. 

 

 

Μέχρι τις 09:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, 10 από τους ορειβάτες είχαν καταφέρει να κατέβουν μόνοι τους από το βουνό, ενώ η τύχη ακόμη έξι ανθρώπων παρέμενε άγνωστη. 

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, οι προσπάθειες των συνεργείων δυσχεραίνονταν από το δύσβατο έδαφος, καθώς και από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νέων χιονοστιβάδων. 

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