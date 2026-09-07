Οι The Scratch έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνουν στη σκηνή της 14ης διοργάνωσης του Street Mode Festival, στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο που δύσκολα μπαίνει σε καλούπια. Η ιρλανδική folk και η παραδοσιακή μουσική συναντούν το punk, το progressive rock και το heavy metal, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μουσικό μείγμα που έχει χαρίσει στο συγκρότημα ένα πιστό κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με αφετηρία το Δουβλίνο και έχοντας ήδη εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Glastonbury και το Download, οι The Scratch βρίσκονται αυτή την περίοδο στην πιο δυναμική φάση της πορείας τους, έχοντας κυκλοφορήσει το νέο τους album, «Pull Like A Dog». Λίγο πριν το πρώτο τους live στην Ελλάδα, μιλούν στο Star.gr και στην Χριστίνα Μισιρλή, για το πώς γεννήθηκε ο χαρακτηριστικός ήχος τους, τη metal ταυτότητά τους, το νέο τους album, τη φιλοσοφία πίσω από το «Pull Like A Dog» και όσα περιμένουν από το ελληνικό κοινό.

Ο ήχος σας συνδυάζει την παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, το folk, το punk και το heavy metal. Πώς γεννήθηκε αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός και πότε συνειδητοποιήσατε ότι είχατε βρει τον χαρακτηριστικό ήχο των The Scratch;

Όταν ο Dock και ο Lango ολοκλήρωσαν την πορεία τους στους Red Enemy, το παλιό τους metal συγκρότημα, αναζητούσαν κάτι καινούργιο. Η metal σκηνή μπορεί να γίνει αρκετά τυποποιημένη και περιοριστική και οι The Scratch γεννήθηκαν από την επιθυμία να απομακρυνθούμε από αυτή τη νοοτροπία. Όλοι έχουμε μεγαλώσει με folk και παραδοσιακή μουσική. Είναι μέρος του μουσικού σου DNA όταν μεγαλώνεις στην Ιρλανδία. Το να ενώσουμε όλες τις επιρροές μας, χωρίς να το πολυσκεφτούμε, ήταν μάλλον αυτό που δημιούργησε τον «ήχο των Scratch». Αν ακούγεται καλά και μας ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι, θα το παίξουμε!

Ξεκινήσατε έχοντας έντονες metal επιρροές. Πόσο εξακολουθεί αυτή η αρχική ενέργεια και νοοτροπία να διαμορφώνει τους The Scratch σήμερα;

Α, θα είμαστε metalheads μέχρι την τελευταία μας ανάσα. Είναι μια τεράστια επιρροή στον ήχο μας και στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να παρουσιάζουμε τα τραγούδια μας ζωντανά. Το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την πιο heavy μουσική που μπορούμε, ενώ παράλληλα κρατάμε ακουστικές στιγμές και πιο ήπια τραγούδια, είναι αυτό που μας κρατά σε εγρήγορση και μας εμπνέει.

Το νέο σας album, «Pull Like A Dog», ακούγεται πιο heavy και πιο έντονο. Τι άλλαξε δημιουργικά για εσάς κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δίσκου;

Νομίζω ότι έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ για το ποιοι είμαστε και για το τι θέλουμε να κάνουμε. Παράλληλα, κάθε φορά καταφέρνουμε να βρίσκουμε όλο και καλύτερους τρόπους για να ηχογραφούμε το ιδιαίτερο setup μας. Η συνεργασία με τον παραγωγό John «Spud» Murphy ήταν εκπληκτική. Μας βοήθησε πραγματικά να κάνουμε το cajón setup του Lango να ακούγεται σαν «το σφυρί των θεών». Η ένταξη του Gary Regan στο συγκρότημα έφερε επίσης πολλή ένταση και περισσότερο βάρος στη διαδικασία της σύνθεσης. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει να φέρνει riffs!

Η φράση «Pull Like A Dog» έχει να κάνει με το να δίνεις ό,τι έχεις και να μην υπεραναλύεις το αποτέλεσμα. Έχει γίνει και για τους The Scratch μια αντίστοιχη φιλοσοφία;

Σε τεράστιο βαθμό! Η φράση αυτή μας ταίριαξε πραγματικά όταν ετοιμάζαμε το album. Συνοψίζει τη νοοτροπία μας και έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο ένα προσωπικό μας μότο. Κάτι δύσκολο γίνεται πολύ πιο εύκολο αν απλώς επικεντρωθείς σε αυτό που έχεις μπροστά σου και «τραβήξεις σαν σκυλί».

Έχετε εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Glastonbury και το Download, και έχετε περιοδεύσει σε πολλές χώρες. Τι έχετε μάθει μέσα από την επαφή σας με κοινά που μπορεί να μην έχουν μεγαλώσει με την ιρλανδική μουσική παράδοση;

Μας ενθουσιάζει πάντα να βλέπουμε πόσο ανοιχτός είναι ο κόσμος στη μουσική μας. Υποθέτω ότι η ενέργειά μας είναι κάτι οικουμενικό. Θέλουμε ο κόσμος να περνάει καλά στις συναυλίες μας, να αφήνει πίσω του τις αναστολές του και να τα δίνει όλα. Αν έχεις νιώσει ποτέ αναστατωμένος, λυπημένος ή θυμωμένος, απλώς πήγαινε σε μια συναυλία, τραγούδησε, κάνε mosh και χόρεψε μέχρι να τα αφήσεις όλα πίσω σου.

Αυτή θα είναι η πρώτη σας εμφάνιση στην Ελλάδα. Τι έχετε ακούσει για το ελληνικό κοινό και τι μπορούν να περιμένουν όσοι βρεθούν μπροστά στη σκηνή του Street Mode Festival;

Απ' ό,τι φαίνεται, το ελληνικό κοινό είναι ιδανικό για εμάς. Σας αρέσει να τραγουδάτε, να κάνετε mosh και να συμμετέχετε. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για να περάσουμε καλά κι εμείς. Ανυπομονούμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τελευταία συναυλία της καλοκαιρινής μας περιοδείας, οπότε θα τα δώσουμε όλα!

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Μάθε τα πάντα για τη φετινή διοργάνωση στο streetmode.gr

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Χριστίνα Μισιρλή

Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, βρίσκεται ανάμεσα σε τηλεοπτικά στούντιο και κάμερες. Ίσως γι' αυτό η δημοσιογραφία αποτέλεσε μονόδρομο. Αγαπά να αποτυπώνει τις σκέψεις της στο χαρτί, πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν μπορεί χωρίς καφέ, ενώ λατρεύει το καλό φαγητό και το σινεμά. Από το 2024 εργάζεται στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Star Channel.