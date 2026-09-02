Χρήστος Σαντικάι και Εύη Κουλκουβίνη στο «Romeo»

Πρεμιέρα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

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Χρήστος Σαντικάι και Εύη Κουλκουβίνη στο «Romeo»
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Ο Χρήστος Σαντικάι και η Εύη Κουλκουβίνη έρχονται στο «Romeo», σε ένα σχήμα που συνδυάζει τη μουσική με τη φρεσκάδα, το κέφι και τη δυναμική ενέργεια.

Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της

Ο Χρήστος Σαντικάι, ο πολυτάλαντος κι επιτυχημένος ερμηνευτής και δημιουργός, βάζει το στίγμα του στην αθηναϊκή νύχτα με το δικό του ξεχωριστό μουσικό ύφος, που συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με το συναίσθημα και την αυθεντικότητα.

Η αφοπλιστική και δυναμική Εύη Κουλκουβίνη έχει ήδη ξεχωρίσει από τη νέα γενιά καλλιτεχνών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από το πρώτο της κιόλας τραγούδι και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της.

Συμμετέχουν ο Steve Provis, η Ninna και ο Chris Iliou.

Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο το «Romeo» γίνεται σημείο αναφοράς στη διασκέδαση, με μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες κι αξέχαστα βράδια.
 

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤΙΚΑΪ
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ΕΥΗ ΚΟΥΛΚΟΥΒΙΝΗ
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