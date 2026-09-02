Κατερίνα Γερονικολού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της εν πλω!

Οι τρυφερές στιγμές με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη πάνω στο σκάφος

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Κατερίνα Γερονικολού: Αυτός είναι ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα 41α γενέθλιά της εν πλω, με τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη και αγαπημένα πρόσωπα.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Instagram, συνοδευόμενες από ευχές για τη νέα χρονιά.
  • Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης της ευχήθηκε με ένα βίντεο-κολλάζ, αναφέροντας χιουμοριστικά τα 32 χρόνια της.
  • Η ανάρτηση της Γερονικολού περιλάμβανε τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του Τσιμιτσέλη, Εύα.

Τα γενέθλιά της είχε η Κατερίνα Γερονικολού, η οποία επέλεξε να υποδεχτεί τη νέα της χρονιά με τον πιο θαλασσινό και χαλαρό τρόπο!

Η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα εν πλω, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και ηρεμίας δίπλα στα κύματα, έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα και φυσικά τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το τρυφερό φιλί από τη Γερονικολού για τα γενέθλιά του

Η Κατερίνα Γερονικολού ποζάρει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η Κατερίνα Γερονικολού ποζάρει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Η Κατερίνα Γερονικολού ποζάρει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Με αφορμή το «κλείσιμο» της καλοκαιρινής περιόδου αλλά και τα γενέθλιά της, η Κατερίνα Γερονικολού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα υπέροχο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της, συνοδεύοντάς το με ευχές για τη νέα σεζόν.

«Να παίζουμε… Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me! Καλή "σχολική" χρονιά σε όλους μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Τα διαφορετικά γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού σε σκάφος

Τα διαφορετικά γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού σε σκάφος

Τα διαφορετικά γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού σε σκάφος

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχωρίζει το τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο η ηθοποιός ποζάρει αγκαλιά μέσα στη θάλασσα με την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Εύα.

Η χιουμοριστική ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη

Από τη γιορτινή ημέρα δε θα μπορούσε να λείπει και η δημόσια εξομολόγηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος ευχήθηκε στη σύντροφό του με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο. Ο γνωστός ηθοποιός ετοίμασε ένα βίντεο-κολλάζ με στιγμές της αγαπημένης του και το δημοσίευσε στο Instagram, γράφοντας:

Κατερίνα Γερονικολού: Έχει γενέθλια! Το βίντεο του Γιάννη Τσιμιτσέλη

«Χρόνια πολλλλλά, καλά και πανέμορφα! Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια».

Φυσικά, η αναφορά στα «32» ήταν το πείραγμα του ηθοποιού, καθώς η αγαπημένη του έκλεισε τα 41 της χρόνια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική χημεία και το χιούμορ που μοιράζεται το ζευγάρι!

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
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