Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει, όμως οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Πριν λίγες μέρες ήρθε στην Αθήνα ο διοικητής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν.

Όπως ανέφερε στο αναλυτικό της ρεπορτάζ η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, για το με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησε, ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου, ο Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε στην Αθήνα και είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Επίσης, είχε σειρά συναντήσεων και με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με «Τα Νέα». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμίρης είχε συμμετάσχει πριν από μήνες στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα και είχε τότε συναντηθεί με τον κ. Καλίν, οπότε η επίσκεψη του Τούρκου αξιωματούχου, είναι προς ανταπόδωση αυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είχαν και γεύμα σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας την περασμένη Πέμπτη.

Στο τραπέζι η δράση Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα και τα κυκλώματα λαθροδιακινητών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Ρ. Τραγόμαλλου, ο Καλίν συζήτησε με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων στην Αθήνα που συνδέονται με περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις.

Για το ζήτημα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τον Τούρκο ομόλογό του. Στο τραπέζι της συνάντησης Δεμίρη - Καλίν τέθηκε επίσης και η δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών που δρουν οργανωμένα και περνούν παρανόμως μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στην ελληνική επικράτεια, αν και οι ροές από την Τουρκία μέσω Αιγαίου είναι μειωμένες.

