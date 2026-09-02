Eπίσκεψη του Διοικητή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) στην Αθήνα

Στο τραπέζι η δράση της τουρκικής μαφίας και οι λαθροδιακινητές

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Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Στην Αθήνα ο διοικητής της ΜΙΤ Ιμπραίμ Καλίν (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο διοικητής της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν, επισκέφθηκε την Αθήνα για επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, Θεμιστοκλή Δεμίρη.
  • Η επίσκεψη του Καλίν είναι ανταπόδοση προηγούμενης συνάντησης στην Άγκυρα.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα όπως η δράση Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα και κυκλωμάτων λαθροδιακινητών.
  • Περίπου 300 Τούρκοι μαφιόζοι συνδέονται με 15 εγκληματικές οργανώσεις στην Αθήνα.
  • Οι ροές παράνομων μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί.

Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει, όμως οι δίαυλοι επικοινωνίας  παραμένουν ανοιχτοί. Πριν λίγες μέρες ήρθε στην Αθήνα ο διοικητής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών  (MIT) Ιμπραήμ Καλίν

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Όπως ανέφερε στο αναλυτικό της ρεπορτάζ η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, για το με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησε, ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου, ο Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε στην Αθήνα και είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. 

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Επίσης, είχε σειρά συναντήσεων και με άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με «Τα Νέα». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δεμίρης είχε συμμετάσχει πριν από μήνες στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα και είχε τότε συναντηθεί με τον κ. Καλίν, οπότε η επίσκεψη του Τούρκου αξιωματούχου, είναι προς ανταπόδωση αυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, είχαν και γεύμα σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας την περασμένη Πέμπτη. 

Στο τραπέζι η δράση Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα και τα κυκλώματα λαθροδιακινητών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες  που μετέδωσε η Ρ. Τραγόμαλλου, ο Καλίν συζήτησε με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων στην Αθήνα που συνδέονται με περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις. 

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Για το ζήτημα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τον Τούρκο ομόλογό του. Στο τραπέζι της συνάντησης Δεμίρη - Καλίν τέθηκε επίσης και η δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών που δρουν οργανωμένα και περνούν παρανόμως μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στην ελληνική επικράτεια, αν και οι ροές από την Τουρκία μέσω Αιγαίου είναι μειωμένες.  
 

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