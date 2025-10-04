Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές

Η σύλληψη των 13 Τούρκων στον Έβρο και η κατάσχεση του οπλοστασίου με τα 147 πιστόλια έχει οδηγήσει σε ένα μπαράζ επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος το «ξεδόντιασμα» της τουρκικής μαφίας που έχει απλώσει για τα καλά τα πλοκάμια της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πριν λίγες ώρες το ελληνικό FBI ξετρύπωσε έναν ακόμη υπήκοο Τουρκίας, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, ο οποίος είχε στην κατοχή του 25 πιστόλια.

Tο «ελληνικό FBI» έχει ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα ξετρυπώσουν όλους τους Τούρκους κακοποιούς που έχουν μεταφέρει το πεδίο δράσης τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μετά την εκτέλεση των έξι Τούρκων, μελών της συμμορίας «Daltons», στην Αρτέμιδα το 2023, τα στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν επιχείρηση χαρτογράφησης ομάδων που αποτελούνται από μέλη εγκληματικών οργανώσεων τα οποία μετέφεραν τη δράση τους από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πάνω από 300 χαρτογραφήσεις σε περιοχές όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Σάμος, Ρόδος, Κως, Μυτιλήνη.

Στην Αθήνα, οι περιοχές όπου εντοπίζονται συχνότερα είναι Λούτσα, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Εξάρχεια και Κυψέλη, με προτίμηση σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ομάδες αλλάζουν διαμονή περίπου κάθε 10 μέρες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Κύρια πεδία δράσης: ναρκωτικά και όπλα. Όπως αναφέρουν στο Star, το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο συχνά, μετά από ελέγχους προκύπτουν κατασχέσεις όπλων τουρκικής προέλευσης.

Τούρκος στην Ξάνθη είχε βαλίτσα με 25 πιστόλια και γεμιστήρες

Ένας 27χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Ξάνθη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατείχε 25 πιστόλια Glock με ισάριθμους γεμιστήρες. Η βαλίτσα με τα όπλα δε θα κατέληγε μόνο στα χέρια της Τουρκικής μαφίας. Τα στελέχη του FBI εκτιμούν ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει πλέον τα ηνία απο την αλβανική μαφία και είναι εκείνοι που τροφοδοτούν τα οπλοστάσια των εγκληματικών οργανώσεων .

Η πρώτη επαφή του 27χρονου με τις ελληνικές αρχές ήταν τον Ιανουάριο του 2025 που αιτήθηκε πολιτικο άσυλο. «Γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα για να δούμε εάν υπάρχει σύνδεση με Τούρκους υπηκόους που έχουν συλληφθεί στο παρελθόν», τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Η οργανωμένη επιχείρηση στην Ξάνθη έγινε μόλις λίγες ώρες μετά τη σύλληψη των 13 Τούρκων στον Έβρο και την αποκάλυψη του οπλοστασίου με τα 147 πιστόλια .

Μέσα σε 48 ώρες οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μπαραζ επιχειρησεων σε Έβρο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Αθήνα.

Έχουν κατασχέσει 172 πιστόλια, 215 γεμιστήρες, πληθος μεταλλικών εξαρτημάτων, πλαστά έγγραφα και έχουν γίνει συνολικά 17 συλλήψεις Τούρκων υπηκόων.

Κακουργηματική δίωξη στους 13 Τούρκους για το οπλοστάσιο που μετέφεραν

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.

Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.