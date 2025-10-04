Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές

Πού εντοπίζονται στην Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 21:04 OΠΕΚΕΠΕ: Από ΚΥΔ στελέχους ΠΑΣΟΚ δηλώθηκαν δημόσιες εκτάσεις στην Κάρλα
04.10.25 , 20:28 Γλυφάδα: Έκλεψαν τον αντιπεριφερειάρχη μπροστά στον Κυρανάκη!
04.10.25 , 20:03 Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
04.10.25 , 19:12 Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
04.10.25 , 18:09 Ford Transit: Μπήκε στο GUINNESS WORLD RECORD
04.10.25 , 18:03 Αλέξης Τσίπρας: Η απάντηση που έδωσε για το νέο κόμμα
04.10.25 , 17:56 Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»
04.10.25 , 17:37 Ο «Κλόουν» που δολοφόνησε 33 άνδρες - Έκρυβε τα πτώματα στο πάτωμά του
04.10.25 , 17:08 Τα δάκρυα του Γιώργου Τσαλίκη on camera: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα
04.10.25 , 16:45 Μοσχαράκι γάλακτος... πολυτελείας: «Φλερτάρει» με τα 25€ το κιλό!
04.10.25 , 15:58 Πώς να αναγνωρίσεις αν συμβιβάζεσαι ή αν αγαπάς πραγματικά
04.10.25 , 15:50 Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Πότε θα γίνει η νεκροτομή
04.10.25 , 15:39 Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
04.10.25 , 15:38 Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ & χημικά τα ξημερώματα - 11 συλλήψεις
04.10.25 , 15:20 Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Σοκαρισμένη η Σίσσυ Χρηστίδου: «Είναι αποπλάνηση ανηλίκου. Πας φυλακή»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Παντρεύτηκε 15χρονη και την είχε σαν «σεξουαλική σκλάβα»
Γλυφάδα: Έκλεψαν τον αντιπεριφερειάρχη μπροστά στον Κυρανάκη!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σύλληψη των 13 Τούρκων στον Έβρο και η κατάσχεση του οπλοστασίου με τα 147 πιστόλια έχει οδηγήσει σε ένα μπαράζ επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος το «ξεδόντιασμα» της τουρκικής μαφίας που έχει απλώσει για τα καλά τα πλοκάμια της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πριν λίγες ώρες το ελληνικό FBI ξετρύπωσε έναν ακόμη υπήκοο Τουρκίας, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, ο οποίος είχε στην κατοχή του 25 πιστόλια.

Αυτό είναι το οπλοστάσιο των Τούρκων συλληφθέντων στον Έβρο

Tο «ελληνικό FBI» έχει ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα ξετρυπώσουν όλους τους Τούρκους κακοποιούς που έχουν μεταφέρει το πεδίο δράσης τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μετά την εκτέλεση των έξι Τούρκων, μελών της συμμορίας «Daltons», στην Αρτέμιδα το 2023, τα στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν επιχείρηση χαρτογράφησης ομάδων που αποτελούνται από μέλη εγκληματικών οργανώσεων τα οποία μετέφεραν τη δράση τους από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για πάνω από 300 χαρτογραφήσεις σε περιοχές όπως: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Σάμος, Ρόδος, Κως, Μυτιλήνη.

Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές

Στην Αθήνα, οι περιοχές όπου εντοπίζονται συχνότερα είναι Λούτσα, Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Εξάρχεια και Κυψέλη, με προτίμηση σε χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ομάδες αλλάζουν διαμονή περίπου κάθε 10 μέρες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Κύρια πεδία δράσης: ναρκωτικά και όπλα. Όπως αναφέρουν στο Star, το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο συχνά, μετά από ελέγχους προκύπτουν κατασχέσεις όπλων τουρκικής προέλευσης.

Τούρκος στην Ξάνθη είχε βαλίτσα με 25 πιστόλια και γεμιστήρες

Ένας 27χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Ξάνθη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατείχε 25 πιστόλια Glock με ισάριθμους γεμιστήρες. Η βαλίτσα με τα όπλα δε θα κατέληγε μόνο στα χέρια της Τουρκικής μαφίας. Τα στελέχη του FBI εκτιμούν ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει πλέον τα ηνία απο την αλβανική μαφία και είναι εκείνοι που τροφοδοτούν τα οπλοστάσια των εγκληματικών οργανώσεων .

Η πρώτη επαφή του 27χρονου με τις ελληνικές αρχές ήταν τον Ιανουάριο του 2025 που αιτήθηκε πολιτικο άσυλο. «Γίνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα για να δούμε εάν υπάρχει σύνδεση με Τούρκους υπηκόους που έχουν συλληφθεί στο παρελθόν», τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Η οργανωμένη επιχείρηση στην Ξάνθη έγινε μόλις λίγες ώρες μετά τη σύλληψη των 13 Τούρκων στον Έβρο και την αποκάλυψη του οπλοστασίου με τα 147 πιστόλια .

Μέσα σε 48 ώρες οι αρχές έχουν προχωρήσει σε μπαραζ επιχειρησεων σε Έβρο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Αθήνα. 

Έχουν κατασχέσει 172 πιστόλια, 215 γεμιστήρες, πληθος μεταλλικών εξαρτημάτων, πλαστά έγγραφα και έχουν γίνει συνολικά 17 συλλήψεις Τούρκων υπηκόων.

Κακουργηματική δίωξη στους 13 Τούρκους για το οπλοστάσιο που μετέφεραν

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.

Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΑΦΙΑ
 |
ΕΒΡΟΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top