Άνδρες του Λιμενικού, εθελοντές και ιδιώτες με σκάφη χτενίζουν από χθες τη θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα Κρήτης, για να εντοπίσουν έναν αγνοούμενο σέρφερ.

Ο 70χρονος που ήταν έμπειρος στο σερφ έφυγε τη Δευτέρα με την ιστιοσανίδα του με προορισμό το νησί Ντία. Από τότε, τα ίχνη του χάθηκαν.

Η κόρη του πήγε στο σημείο και τον αναζητούσε. Υπήρχε εκεί το αυτοκίνητό του, τα πράγματά του, τα προσωπικά του αντικείμενα.

Σκάφη του Λιμενικού, εθελοντές, Super Puma και ιδιώτες με σκάφη ρίχτηκαν στον αγώνα για τον εντοπισμό του. Στην περιοχή της Ντίας βρέθηκαν η ιστιοσανίδα του και προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς φθορές.

Οι άνθρωποι που τον ήξεραν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με πάθος για το σερφ. Είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη θαλάσσια αυτή διαδρομή με το σερφ του προς το νησάκι Ντία την έκανε πολύ συχνά.

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