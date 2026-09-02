Νέα απάτη στην Κρήτη με λεία 500.000 ευρώ σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ιδιο μοτίβο με την υπόθεση των 152.000 ευρώ

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels
Αγ. Νικόλαος Κρήτης: Έρευνα για ηλεκτρονική απάτη - Επιτήδειοι άρπαξαν περίπου 500.000 ευρώ / SKAI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεύτερη υπόθεση απάτης στην Κρήτη με λεία 500.000 ευρώ από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν ιστότοπο που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά την υπόθεση.
  • Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό μέσω μεταμεσονύχτιων συναλλαγών.
  • Η νέα απάτη εντοπίστηκε λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη περίπτωση.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση απάτης, με άγνωστους δράστες να φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο της Αρχής εντοπίστηκε νέα υπόθεση απάτης, με διαφορά μόλις λίγων ημερών από την προηγούμενη και με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη περίπτωση, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι περίπου 500.000 ευρώ κατατέθηκαν στους ίδιους λογαριασμούς, αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες. 

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