Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται και δεύτερη υπόθεση απάτης, με άγνωστους δράστες να φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο της Αρχής εντοπίστηκε νέα υπόθεση απάτης, με διαφορά μόλις λίγων ημερών από την προηγούμενη και με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη περίπτωση, φέρεται να διαπιστώθηκε ότι περίπου 500.000 ευρώ κατατέθηκαν στους ίδιους λογαριασμούς, αυτή τη φορά από μεγάλο Δήμο της Κρήτης. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό, σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μάλιστα μεταμεσονύχτιες ώρες.

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