Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό - Σηκώθηκαν εναέρια

Συναγερμός στην πυροσβεστική

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Πηγή: irafina.gr
Φωτιά Στην Παιανία - Ισχυρές Δυνάμεις Στο Σημείο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και αμπέλια, και εισήλθε σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο ερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία

Σύμφωνα με το irafina.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην οδό Αμπελώνος στην περιοχή Αρχοντικό κοντά στην Αττική Οδό σε ξερά χόρτα, αμπέλια και ελιές, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι εισήλθε σε πάρκο με φωτοβολταϊκά. 

Τη φωτιά φέρεται να εντόπισε πυροφύλακας, ο οποίος ενημέρωσε την πυροσβεστική. Σημειώνεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Επί τόπου επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ, που οριοθέτησαν γρήγορα το μέτωπο πριν προλάβει να εξαπλωθεί. 

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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