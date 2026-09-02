Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα, στις 13:00, το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star θα δίνει καθημερινά τον παλμό της επικαιρότητας με ζωντανή ενημέρωση, έγκυρο ρεπορτάζ και συνεχή εικόνα από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Στην παρουσίαση βρίσκεται ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης.

Γιώργος Ευγενίδης

Με εκτεταμένη διάρκεια και αδιάλειπτη ροή ειδήσεων, το Μεσημεριανό Δελτίο θα βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, καταγράφοντας άμεσα όσα συμβαίνουν και παρακολουθώντας τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την ατζέντα της ημέρας. Με συνεχείς συνδέσεις από τα σημεία όπου εξελίσσεται η επικαιρότητα, το ρεπορτάζ καλύπτει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις.

Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μεσημεριανό δελτίο του Star

Οι δημοσιογράφοι του Star βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της είδησης, μεταφέροντας με ταχύτητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία την πραγματική εικόνα των γεγονότων. Παράλληλα, ειδικοί αναλυτές στο στούντιο θα «φωτίζουν» τις διαφορετικές πτυχές της επικαιρότητας, θα εξηγούν το παρασκήνιο και θα αναδεικνύουν όσα βρίσκονται πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης.

StarNEWS – Οι ειδήσεις κοντά σου

Διευθύντρια Ειδήσεων-Παρουσίαση: Μάρα Ζαχαρέα

Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Παπανικολάου

Σκηνοθεσία-Οπτικοποίηση: Σάκης Σιάρκος

Αρχισυντάκτης: Αντώνης Παπαδάκης

Αρχισυντάκτης Πολιτικού: Πέτρος Μποτσαράκος

Αρχισυντάκτης Οικονομικού: Γιώργος Παππούς

Προϊστάμενος Αθλητικού Ρεπορτάζ: Θόδωρος Ζαρμακούπης

TikTok: https://www.tiktok.com/@starchannelnews

Facebook : https://www.facebook.com/NewsStarChannel

Instagram: https://www.instagram.com/starchannelnews/

Twitter/X : https://x.com/Starchannelnew1

www.star.gr/tv/press-room/