Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη σε νέα ώρα

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 13:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star θα μεταδίδεται καθημερινά στις 13:00.
  • Παρουσιαστής είναι ο Γιώργος Ευγενίδης, με έμφαση σε ζωντανή ενημέρωση και έγκυρο ρεπορτάζ.
  • Το Δελτίο θα καλύπτει πολιτική, οικονομία, κοινωνία και διεθνείς εξελίξεις με συνεχείς συνδέσεις.
  • Ειδικοί αναλυτές θα αναλύουν τις πτυχές της επικαιρότητας και το παρασκήνιο των ειδήσεων.
  • Διευθύντρια Ειδήσεων είναι η Μάρα Ζαχαρέα, με ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων.

Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σε νέα ώρα, στις 13:00, το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star θα δίνει καθημερινά τον παλμό της επικαιρότητας με ζωντανή ενημέρωση, έγκυρο ρεπορτάζ και συνεχή εικόνα από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Στην παρουσίαση βρίσκεται ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης

Μάρα Ζαχαρέα: Τα στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν

Ο Γιώργος Ευγενίδης θα παρουσιάζει το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star στις 13:00

Γιώργος Ευγενίδης

Με εκτεταμένη διάρκεια και αδιάλειπτη ροή ειδήσεων, το Μεσημεριανό Δελτίο θα βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, καταγράφοντας άμεσα όσα συμβαίνουν και παρακολουθώντας τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την ατζέντα της ημέρας. Με συνεχείς συνδέσεις από τα σημεία όπου εξελίσσεται η επικαιρότητα, το ρεπορτάζ καλύπτει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, αλλά και τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις.

«Στο σπίτι σου επιλέγεις ειδήσεις στο Star» - Πρεμιέρα στις 7 Σεπτεμβρίου

Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μεσημεριανό δελτίο του Star

Ο Γιώργος Ευγενίδης στο μεσημεριανό δελτίο του Star

Οι δημοσιογράφοι του Star βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της είδησης, μεταφέροντας με ταχύτητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία την πραγματική εικόνα των γεγονότων. Παράλληλα, ειδικοί αναλυτές στο στούντιο θα «φωτίζουν» τις διαφορετικές πτυχές της επικαιρότητας, θα εξηγούν το παρασκήνιο και θα αναδεικνύουν όσα βρίσκονται πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης.

Star News οι ειδήσεις κοντά στον πολίτη

StarNEWS – Οι ειδήσεις κοντά σου

Διευθύντρια Ειδήσεων-Παρουσίαση: Μάρα Ζαχαρέα
Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Παπανικολάου
Σκηνοθεσία-Οπτικοποίηση: Σάκης Σιάρκος
Αρχισυντάκτης: Αντώνης Παπαδάκης
Αρχισυντάκτης Πολιτικού: Πέτρος Μποτσαράκος
Αρχισυντάκτης Οικονομικού: Γιώργος Παππούς
Προϊστάμενος Αθλητικού Ρεπορτάζ: Θόδωρος Ζαρμακούπης

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