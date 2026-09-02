Motor Oil: Διπλή διάκριση στα 2026 WITSA Global AI Awards

Για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

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Οικονομια
Motor Oil: Δύο Βραβεία Στα WITSA Global AI Awards
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Η Motor Oil απέσπασε δύο βραβεία στα 2026 WITSA Global AI Awards, για την προσέγγιση που έχει αναπτύξει στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο μέσα από εφαρμογές με μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα όσο και μέσα από την ανάπτυξη AI δεξιοτήτων σε όλο τον Όμιλο.

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Συγκεκριμένα, η Motor Oil βραβεύτηκε στις κατηγορίες “The WITSA Global Award for AI Use Cases” και “The WITSA Global AI Award for Talent”.

Από την εκπαίδευση στην καθημερινή αξιοποίηση του AI

Στην κατηγορία “The WITSA Global AI Award for Talent”, αναγνωρίστηκε η ολοκληρωμένη μεθοδολογια που έχει αναπτύξει ο Όμιλος για την ενίσχυση των AI δεξιοτήτων και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία.

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Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με το AI Garage, ένα hands-on πρόγραμμα που δημιούργησε μια κοινότητα περισσότερων από 35 AI champions, και εξελίχθηκε μέσα από τη συνδιαμόρφωση εφαρμογών AI με τις επιχειρησιακές ομάδες και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου AI Centre of Excellence, το οποίο σήμερα αριθμεί 21 specialists.

Το επόμενο βήμα είναι το Group-wide AI Adoption Program, ήδη σε εξέλιξη το οποίο απευθύνεται σε περίπου 1.900 εργαζομένους και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο 100–140 AI Ambassadors. Στόχος είναι η γνώση και η χρήση των εργαλείων AI να διαχέονται σταδιακά σε όλο τον οργανισμό και να συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της καθημερινής εργασίας.

AI στην πράξη: Περισσότερες από 350.000 κλήσεις μετατρέπονται σε επιχειρησιακή γνώση

Στην κατηγορία “The WITSA Global Award for AI Use Cases”, η διάκριση αφορά την πλατφόρμα AI Conversation Intelligence που έχει υλοποιήσει η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil.

Η εφαρμογή αξιοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να αναλύει περισσότερες από 350.000 εισερχόμενες κλήσεις πελατών ετησίως, μετατρέποντας τις συνομιλίες σε αξιοποιήσιμη επιχειρησιακή γνώση. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιεί μεταγραφή και σύνοψη συνομιλιών, ανάλυση συναισθήματος και αναγνώριση θεμάτων και συμπεριφορικών ενδείξεων, προσφέροντας στις ομάδες εξυπηρέτησης και διατήρησης πελατών πληρέστερη εικόνα των αναγκών και της εμπειρίας τους.

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