Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ

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Πηγή: Dnews.gr / Φωτογραφία Pixabay
Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
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Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθούν Market Pass με αναδρομικά σε δικαιούχους, επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, αλλά και η επιστροφή ενοικίου, ενός επιδόματος που μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ.

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Μία σειρά παρεμβάσεων αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το Market pass, ενώ προς το τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα 300 ευρώ στους συνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Market Pass με αναδρομικά έως 1.200 ευρώ

Προς το τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο Market Pass, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος των τροφίμων και των βασικών αγαθών. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η εφαρμογή μετατίθεται λόγω των τεχνικών διαδικασιών και του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Στο βασικό σενάριο περιλαμβάνονται όσοι έχουν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, ακόμη και για περιορισμένο διάστημα. Παράλληλα, εξετάζεται η ένταξη ανέργων, μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και άλλων νοικοκυριών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η μηνιαία ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά μπορούν ενδεικτικά να φτάσουν τα 240 ευρώ για έξι μήνες, τα 480 ευρώ για 12 μήνες, τα 720 ευρώ για 18 μήνες, τα 960 ευρώ για 24 μήνες και έως τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες. Τα ποσά, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω ψηφιακού voucher για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τους περισσότερους δικαιούχους, χωρίς νέα αίτηση.

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