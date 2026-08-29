Επιστροφή ενοικίου: Οι ημερομηνίες-κλειδιά

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την επιστροφή χρημάτων από ενοίκια στους δικαιούχους, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες αναμένονται οι πρώτες καταβολές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ρύθμιση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που εργάζονται στην περιφέρεια, καθώς υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί ακόμη και σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Η ειδική ενίσχυση αφορά αρχικά τα μισθώματα του 2024, με την πρώτη πληρωμή να έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις στο Ε1

Για όσους δικαιούνται την αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024, υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για διορθώσεις στη φορολογική δήλωση.

Ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης μπορεί να προστεθεί στο Ε1 μέσω εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2026.

Για την πρώτη πληρωμή θα εξεταστούν οι ενεργές μισθώσεις του 2024, εφόσον είχαν δηλωθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Στις επόμενες καταβολές, το ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως τις 15 Ιουλίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η πληρωμή. Ο αριθμός του μισθωτηρίου καταχωρίζεται στον πίνακα 6 του Ε1 του προηγούμενου έτους και μπορεί να αφορά τόσο κύρια όσο και δευτερεύουσα κατοικία.

Αυτόματα η καταβολή από την ΑΑΔΕ

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την επιστροφή. Η ΑΑΔΕ θα υπολογίζει αυτόματα το ποσό με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.

Για την αναδρομική ενίσχυση των ενοικίων του 2024 θα ληφθεί υπόψη η εικόνα του Ε1 όπως θα έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

Παράλληλα, έως τις 10 Σεπτεμβρίου, θα αποσταλούν στην ΑΑΔΕ από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης τα στοιχεία των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ειδική ενίσχυση.

Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον ΑΦΜ, την υπηρεσία όπου εργάστηκε ο δικαιούχος, την Περιφερειακή Ενότητα και τον αντίστοιχο Ταχυδρομικό Κώδικα.

Για να εντοπίζονται και περιπτώσεις εργαζομένων που μετακινήθηκαν ή υπηρέτησαν σε επιλέξιμη περιοχή μόνο για ένα μέρος του έτους, οι υπηρεσιακές μεταβολές εξετάζονται σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο έτος: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Ποιοι μπορούν να πάρουν έως δύο ενοίκια

Στην ειδική κατηγορία εντάσσονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο μόνιμους όσο και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στον χώρο της Υγείας περιλαμβάνονται γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί, καθώς και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, όπως και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική προϋπόθεση είναι η υπηρεσία στην περιφέρεια. Από το μέτρο εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες περιοχές.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Η ειδική ενίσχυση υπολογίζεται σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος κατέβαλλε 500 ευρώ τον μήνα για 12 μήνες, το συνολικό ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Τα δύο δωδέκατα του ποσού αντιστοιχούν σε 1.000 ευρώ.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η ενίσχυση μπορεί να αφορά και δεύτερη κατοικία που νοικιάζει στον τόπο υπηρεσίας του.

Εάν κάποιος άλλαξε κατοικία ή υπηρέτησε σε περισσότερες επιλέξιμες περιοχές μέσα στο ίδιο έτος, μπορούν να συνυπολογιστούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για τις αντίστοιχες κατοικίες.

Όσοι λαμβάνουν ταυτόχρονα και τη γενική επιστροφή ενοικίου δεν θα πάρουν διπλή ενίσχυση για το ίδιο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, η ειδική ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με τη γενική επιστροφή να μπορούν να φτάσουν συνολικά έως δύο ενοίκια.

Το ανώτατο συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων ανέρχεται σε 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πότε θα μπουν τα χρήματα

Η πρώτη ειδική πληρωμή, που αφορά τα ενοίκια του 2024, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου προβλέπεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα χρήματα θα πιστώνονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου μέσω ΔΙΑΣ. Σε περίπτωση που η πίστωση δεν ολοκληρωθεί, θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων και ένταξης του ποσού σε επόμενη πληρωμή.

Τι ισχύει όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Υπάρχει πρόβλεψη και για περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Εφόσον ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση, ο μισθωτής μπορεί να καταθέσει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης, μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά ότι καταβλήθηκε το ενοίκιο.

Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και όταν η δήλωση μίσθωσης έχει υποβληθεί χειρόγραφα, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις ανήλικων εκμισθωτών.

Διόρθωση μπορεί να γίνει επίσης όταν υπάρχουν προβλήματα στα στοιχεία που αφορούν την περιοχή υπηρεσίας του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ζητηθούν το μισθωτήριο, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας για τον τόπο εργασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου, τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει τελικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκειμένου να επιβεβαιώνει ότι ο τόπος εργασίας του δικαιούχου αντιστοιχεί στην κατοικία για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Για τον έλεγχο θα αξιοποιούνται στοιχεία από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2, δηλώσεις υπεκμίσθωσης, στοιχεία ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό μεταξύ του ενοικίου που αναγράφεται στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και εκείνου που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Σε περίπτωση δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το ποσό που εμφανίζεται στο Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα εισοδηματικά όρια για τη γενική επιστροφή

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου ισχύουν επίσης τα αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Το όριο ανέρχεται σε 25.000 ευρώ για άγαμους, σε 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα συγκεκριμένα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές που θα πραγματοποιηθούν από το 2026 και μετά, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και εφεξής.