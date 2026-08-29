Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αλλά είναι δύσκολες

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Νεπάλ: Κατάρρευση Παγετώνα Πίσω Από Την Πλημμύρα/ AP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ.
  • Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν πληγεί, με 4.000 διασωθέντες, συμπεριλαμβανομένων 100 τουριστών.
  • 517 αλλοδαποί περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους, με 90 Αμερικανούς και 61 Ουκρανούς να αναζητούνται.
  • Η κατάσταση είναι κρίσιμη λόγω κινδύνου νέων πλημμυρών από υπερχειλίζουσα φυσική λίμνη.
  • Η καταστροφή συνδέεται με την αποκόλληση παγετώνα που προκάλεσε κατολισθήσεις.

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η καταστροφή στο Νεπάλ, μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Νεπάλ: Κατάρρευση παγετώνα πίσω από την πλημμύρα - Αγνοούνται τουρίστες

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Νεπάλ: 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες – Στους 616 οι νεκροί/ AP Images

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Νεπάλ: To κύμα «υγρού τσιμέντου» με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σάρωσε τα πάντα/AP Images

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 616 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων έχει φτάσει τους 2.478, αυξημένος κατά περίπου 1.000 σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία. Παράλληλα, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την καταστροφή.

 

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες / ΑP Images

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Μεταξύ αυτών βρίσκονται περισσότεροι από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.

Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ, οι αγνοούμενοι ανέρχονται συνολικά σε 2.478, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 517 αλλοδαποί.

To αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί η τύχη 90 Αμερικανών. Η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ κάνει λόγο για 61 αγνοούμενους, ενώ αντίστοιχες αναφορές έχουν γίνει από την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Ρωσία, καθώς και από αρκετές χώρες της Ασίας.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι διασώστες έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών.

 

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Nεπάλ/ AP Images

Φόβοι για νέες πλημμύρες

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Κίνας. Οι Αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά μέρος των επιχειρήσεων, καθώς μια φυσική λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει.

Μεγάλος όγκος νερού είχε συγκεντρωθεί πίσω από το φυσικό φράγμα που δημιουργήθηκε, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κατάρρευση του παγετώνα

Η καταστροφή συνδέεται με την αποκόλληση μεγάλου τμήματος παγετώνα στην περιοχή, η οποία προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση. Μάζες πάγου, βράχων και χώματος κατέληξαν στην κοίτη του ποταμού και δημιούργησαν ένα προσωρινό φυσικό φράγμα.

Πίσω από αυτό συσσωρεύτηκε μεγάλη ποσότητα νερού. Όταν το φράγμα υποχώρησε, το νερό απελευθερώθηκε με μεγάλη ορμή, παρασύροντας λάσπη, βράχια και άλλα υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Το τμήμα του παγετώνα αποκολλήθηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και κατρακύλησε για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο. Το καταστροφικό κύμα που ακολούθησε παρέσυρε δρόμους, γέφυρες και χωριά.

Την ίδια ώρα, βίντεο που έχουν καταγραφεί από κατοίκους και ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία το νερό, η λάσπη και τα φερτά υλικά κάλυψαν τις πληγείσες περιοχές.

Ένα από τα βίντεο καταγράφηκε περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της κατάρρευσης του παγετώνα, καταγράφοντας το κύμα της πλημμύρας να φτάνει στην περιοχή και να παρασύρει ό,τι βρισκόταν στην πορεία του.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η αγωνία για την τύχη των 2.478 αγνοουμένων παραμένει.

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