Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο χωριό Σφηκιά

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/8/2026)

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Στο πένθος και τη θλίψη βυθίστηκε όλη η Βέροια από την τραγωδία στους καταρράκτες Δερματά, όπου η βόλτα ενός νεαρού ζευγαριού κατέληξε σε τραγωδία.

Η άτυχη Κατερίνα έχασε τη ζωή της μία ημέρα πριν κλείσει τα 18 της χρόνια. Η κοπέλα βρέθηκε στο νερό και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί ανασύρθηκε νεκρή.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 29/8  στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Σφηκιά Δ. Βέροιας όπου συγγενείς και φίλοι θα οδηγήσουν το άτυχο κορίτσι στην τελευταία της κατοικία.

ΚΗΔΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Πώς έγιναν όλα - Η στιγμή που έχασε τη ζωή της

Το νεαρό κορίτσι είχε επισκεφτεί με την οικογένειά της το χωριό Ριζώματα Ημαθίας, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Όταν η άδεια των γονιών της τελείωσε, εκείνη έμεινε με τη γιαγιά της. Το πρωί της Πέμπτης πήγαν με τον 17χρονο φίλο της για κολύμπι στη λίμνη που σχηματίζουν οι καταρράκτες.

Τα δύο παιδιά κολυμπούσαν για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή η Κατερίνα μπήκε ξανά στη λίμνη και ζήτησε από τον φίλο της να τη φωτογραφίσει. Ξαφνικά έβγαλε μια κραυγή και έπεσε με την πλάτη στο νερό. Ο 17χρονος αρχικά νόμισε ότι η κοπέλα αστειευόταν.

Ωστόσο, όταν είδε πως η φίλη του δεν έβγαινε στην επιφάνεια κάλεσε το 112. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με εξοπλισμό αλλά και κάτοικοι του χωριού για να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος της 18χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Ενδέχεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο νερό ή επιληπτική κρίση καθώς είχε ιστορικό.

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