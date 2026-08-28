Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 8χρονο αγόρι, το οποίο κινδύνευσε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής, ύστερα από βουτιά στη θάλασσα στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στην παραλία, παραλαμβάνοντας τον 8χρονο και μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Από το στομάχι του αφαιρέθηκε μεγάλη ποσότητα νερού, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω διακομιδή του. Το παιδί μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περιγραφή του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης του παιδιού στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Όπως περιγράφει, ο 8χρονος έφτασε σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση, χωρίς σφυγμό, με το σώμα του παγωμένο.

«Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», είπε. Έκανε ότι μπορούσε, ότι έπρεπε και κατάφερε το παιδί να αλλάξει χρώμα, να αρχίσει να κλαίει και στη συνέχεια απέκτησε σφυγμό και ανοιγόκλεισε τα ματάκια του. Κλείνει την ανάρτηση γράφοντας: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει...Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, ν ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω... Σε ευχαριστώ Θέε μου».