Τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στα social media έδωσε η Καίτη Φίνου, με βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τις ταινίες της δεκαετίας του '80, αναφέρθηκε τόσο στην κριτική που προκάλεσε η φράση «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα» όσο και στις αντιδράσεις για το γεγονός ότι μένει περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού, εξηγώντας ότι η παραμονή της εκεί συνδέεται με οικονομική ανάγκη.

Η παρέμβασή της ήρθε μετά από πλήθος σχολίων που, όπως ανέφερε, διατυπώθηκαν με προσβλητικό τρόπο. Όπως προκύπτει από όσα είπε, η συζήτηση ξεκίνησε από παλαιότερο βίντεό της για την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό και για μεζονέτες στην απέναντι πλευρά της περιοχής.

Με έμφαση στον τρόπο που δέχθηκε την κριτική, ανέφερε: «Δίνω απάντηση σε όσους έτρεξαν, αμέσως, να προλάβουν και να αρχίσουν να βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Για ένα βίντεο που είχα κάνει για τον ουρανοξύστη που γίνεται στο Ελληνικό και για τις μεζονέτες που γίνονται από την απέναντι μεριά».

Δείτε την ανάρτηση της Καίτης Φίνου

Καίτη Φίνου: Τι είπε για τη φράση «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα»

Η ηθοποιός θέλησε πρώτα να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της επίμαχης φράσης, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια έκφραση αγανάκτησης, όπως συμβαίνει συχνά στον δημόσιο λόγο όταν κάποιος σχολιάζει καταστάσεις που τον ενοχλούν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».

Με αυτή τη δήλωση, η Καίτη Φίνου επιχείρησε να εξηγήσει γιατί χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη διατύπωση, συνδέοντάς την με το σχόλιό της για το Ελληνικό και όχι με γενική απαξίωση της χώρας ή της ταυτότητάς της.

«Σπίτι του Ηθοποιού»: Η εξήγηση για την παραμονή της

Στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησής της, η Καίτη Φίνου στάθηκε στα σχόλια που αφορούσαν την παραμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια επιλογή άνεσης, αλλά για λύση που συνδέεται με τα οικονομικά δεδομένα που αντιμετωπίζει σήμερα.

Η ίδια δήλωσε αυτούσια: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά”».

Η τοποθέτησή της αποτυπώνει ότι, όπως η ίδια υποστηρίζει, τα έσοδα από τη θεατρική εργασία δεν επαρκούν για να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης και στέγασης, ενώ απάντησε και σε όσους συνέδεσαν την παρουσία της στα social media με σημαντικά εισοδήματα.