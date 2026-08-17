Στο νοσοκομείο της Βούλας βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η Καίτη Φίνου, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός ενημέρωσε τους followers της ότι βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα, χωρίς να αποκαλύψει τι ακριβώς προκάλεσε την επίσκεψή της αυτή.

Στο insta story που δημοσίευσε, έγραψε: «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο». Με αυτό το σύντομο μήνυμα έκανε σαφές ότι αντιμετωπίζει έντονους πόνους, επιλέγοντας να μη δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή της.

Στο βίντεο που ανάρτησε, η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα και περιέγραψε όσα είδε στο ακτινολογικό τμήμα. Όπως ανέφερε: «Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι κι είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο».

«Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο», έγραψε η Καίτη Φίνου μέσα από το νοσοκομείο /Φωτογραφία Instagram

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για ορθοπαιδικά περιστατικά κι ακτινογραφίες, λέγοντας: «Είναι τόσο εύκολα για τα ορθοπαιδικά, να κάνεις ακτινογραφίες και τέτοια, που είναι σαν να γλιστράς. Όχι δεν πονάς, αλλά δεν υποφέρεις. Πονάς, βέβαια, αλλά δεν υποφέρεις».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας

Μέχρι στιγμής, η Καίτη Φίνου δεν έχει μοιραστεί περισσότερα στοιχεία για τον λόγο που την οδήγησε στο ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου στην περιοχή της Βούλας.

Η στάση αυτή δεν είναι καινούργια για την ηθοποιό, καθώς έχει επιλέξει και στο παρελθόν να κρατάει για τον εαυτό της τις λεπτομέρειες που αφορούν ζητήματα υγείας, ζητώντας να γίνεται σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Παλιότερη ανάρτηση της Καίτης Φίνου στο Instagram της

Οι προηγούμενες νοσηλείες της Καίτης Φίνου

Η νέα αυτή εμφάνιση από νοσοκομείο έρχεται μετά από άλλες περιπέτειες υγείας που είχε αντιμετωπίσει η Καίτη Φίνου το 2024 και το 2025. Τον Μάιο του 2025 είχε δημοσιεύσει βίντεο μέσα από το νοσοκομείο λίγο πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς τότε να αποκαλύψει τον ακριβή λόγο της επέμβασης.

Νωρίτερα, στα τέλη του 2024, είχε χρειαστεί να μεταφερθεί τρεις φορές μέσα σε περίπου τρεις μήνες στα επείγοντα για διαφορετικά προβλήματα. Και σε εκείνη τη φάση είχε επιλέξει να μη μιλήσει άμεσα δημόσια για όλες τις λεπτομέρειες, ξεκαθαρίζοντας ότι θα το έκανε όταν η ίδια θα αισθανόταν έτοιμη.

Η ανάρτησή της από τη Βούλα δείχνει ότι συνεχίζει να επικοινωνεί άμεσα με το κοινό της ακόμη και σε δύσκολες στιγμές.