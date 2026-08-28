Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο νοσοκομείο η γνωστή influencer - Τι συνέβη;

«Όταν δε σε κρατάνε τα πόδια σου…», έγραψε σε ανάρτησή της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω έντονης αδυναμίας.
  • Υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου, όπως ανακοίνωσε μέσω social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία στους ακολούθους της.
  • Δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
  • Η ενημέρωση έγινε αποκλειστικά από την ίδια μέσω Instagram.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media. Το πρωί της Παρασκευής, η γνωστή influencer δημοσίευσε φωτογραφία από δωμάτιο νοσοκομείου, όπου φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι με ορό στο χέρι, εξηγώντας ότι αισθάνθηκε έντονη αδυναμία και υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου. 

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Η ίδια επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω insta story, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραψε: «Όταν δε σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο νοσοκομείο η γνωστή influencer - Τι συνέβη;

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου από το νοσοκομείο

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με ορό στο χέρι της. Από την περιγραφή της προκύπτει ότι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο επειδή ένιωσε τόσο μεγάλη αδυναμία, ώστε κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση σιδήρου με ενδοφλέβια έγχυση. 

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Οι αναφορές για την ανάρτησή της επισημαίνουν ότι οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να της γίνει η συγκεκριμένη αγωγή. Το περιστατικό έγινε γνωστό αποκλειστικά από τη δική της δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο νοσοκομείο η γνωστή influencer - Τι συνέβη;

Τι έγινε γνωστό για την κατάσταση της υγείας της

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, επέλεξε να περιοριστεί σε αυτή τη σύντομη ενημέρωση προς τους ακολούθους της στο Instagram.

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Η δημοσίευσή της προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους της, καθώς η εικόνα τη δείχνει μέσα από το νοσοκομείο την ώρα που λάμβανε αγωγή. Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την ίδια, δεν υπάρχουν άλλα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την πορεία της υγείας της.

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