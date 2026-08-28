Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media. Το πρωί της Παρασκευής, η γνωστή influencer δημοσίευσε φωτογραφία από δωμάτιο νοσοκομείου, όπου φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι με ορό στο χέρι, εξηγώντας ότι αισθάνθηκε έντονη αδυναμία και υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.
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Η ίδια επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω insta story, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραψε: «Όταν δε σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».
Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με ορό στο χέρι της. Από την περιγραφή της προκύπτει ότι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο επειδή ένιωσε τόσο μεγάλη αδυναμία, ώστε κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση σιδήρου με ενδοφλέβια έγχυση.
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Οι αναφορές για την ανάρτησή της επισημαίνουν ότι οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να της γίνει η συγκεκριμένη αγωγή. Το περιστατικό έγινε γνωστό αποκλειστικά από τη δική της δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τι έγινε γνωστό για την κατάσταση της υγείας της
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, επέλεξε να περιοριστεί σε αυτή τη σύντομη ενημέρωση προς τους ακολούθους της στο Instagram.
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Η δημοσίευσή της προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους της, καθώς η εικόνα τη δείχνει μέσα από το νοσοκομείο την ώρα που λάμβανε αγωγή. Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την ίδια, δεν υπάρχουν άλλα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την πορεία της υγείας της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.