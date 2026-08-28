Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα social media. Το πρωί της Παρασκευής, η γνωστή influencer δημοσίευσε φωτογραφία από δωμάτιο νοσοκομείου, όπου φαίνεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι με ορό στο χέρι, εξηγώντας ότι αισθάνθηκε έντονη αδυναμία και υποβλήθηκε σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

Η ίδια επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω insta story, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία έγραψε: «Όταν δε σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου».

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου από το νοσοκομείο

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με ορό στο χέρι της. Από την περιγραφή της προκύπτει ότι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο επειδή ένιωσε τόσο μεγάλη αδυναμία, ώστε κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση σιδήρου με ενδοφλέβια έγχυση.

Οι αναφορές για την ανάρτησή της επισημαίνουν ότι οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να της γίνει η συγκεκριμένη αγωγή. Το περιστατικό έγινε γνωστό αποκλειστικά από τη δική της δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι έγινε γνωστό για την κατάσταση της υγείας της

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, επέλεξε να περιοριστεί σε αυτή τη σύντομη ενημέρωση προς τους ακολούθους της στο Instagram.

Η δημοσίευσή της προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους της, καθώς η εικόνα τη δείχνει μέσα από το νοσοκομείο την ώρα που λάμβανε αγωγή. Μέχρι νεότερης ενημέρωσης από την ίδια, δεν υπάρχουν άλλα επιβεβαιωμένα στοιχεία για την πορεία της υγείας της.